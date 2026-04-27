Ruxandra Luca s-a împăcat cu tatăl copiilor săi. Ce declarații a făcut cu privire la episodul din benzinărie

Ruxandra Luca a publicat un prim mesaj după ce s-a împăcat cu tatăl copiilor ei, la doar câteva luni după ce a fost surprinsă cu un bărbat căsătorit într-o benzinărie din București. Iată ce a declarat vedeta.

Ruxandra Luca, din nou împreună cu fostul soț

Ruxandra Luca a fost în centrul atenției după ce au apărut imagini intime cu ea și cu un bărbat într-o mașină parcată la o benzinărie din București.

Episodul a fost foarte mediatizat, mai ales că bărbatul este un medic chirurg căsătorit. Vedeta a avut de suferit după acest episod, fiindu-i suspendată rubrica de parenting din cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Mai mult, vedeta a preferat să ducă o viață discretă.

Recent, ea a confirmat împăcarea cu tatăl copiilor ei ărintr-un mesaj postat pe Instagram. Ea a vorbit despre presiunea mediatică, dar și despre oamenii care i-au fost aproape în clipele dificile.

“E nedrept și dureros să fii redusă la un singur moment nesemnificativ din viața ta. Dar e o lecție de viață care te ajută să crești în 3 luni cât în 30 de ani. Și să-ți dai seama câţi oameni buni ai in jur. Mulți! Mult mai mulți decât ai fi îndrăznit să speri. Recunoscătoare pentru fiecare lecție de viață primită. Și pentru toți oamenii buni din jurul meu.”, a fost mesajul Ruxandrei Luca.

Cei doi au fost surprinși în fața casei în care locuiau înainte de despărțire, conform imaginilor surprinse de cancan.ro

Divorț cu scandal

Deși acum se poartă ca o familie normală, Ruxandra Luca și fostul soț s-au despărțit cu scandal, iar procesele au durat mult timp.

El susținea în instanță că soția lui lipsea nopțile de acasă și nu era suficient implicată în viața copiilor.

Pe de altă parte, Ruxandra Luca spunea că fostul partener a părăsit locuința și nu s-a mai întors. Mai mult, au existat acuzații privind agresiuni verbale, iar apropiații vedetei spuneau că a trecut printr-o perioadă foarte dificilă.

Nimeni nu știe dacă este vorba despre o împăcare definitivă sau cei doi au decis lase deoparte discuțiile și să fie o echipă pentru copiii lor.

Vedeta nu a făcut nicio declarație oficială din care să reiasă că s-ar fi împăcat cu fostul soț, însă faptul că au fost văzuți împreună ridică un mare semn de întrebare.

