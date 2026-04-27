Andreea Perju s-a despărțit de iubit: „Fostul meu iubit a fost beton”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Perju este din nou singură, după ce povestea sa discretă de dragoste s-a încheiat. Actrița a făcut dezvăluirea în cadrul unei emisiuni în care a vorbit despre vacanța petrecută cu acesta în Sri Lanka.

Andreea Perju este din nou în centrul atenției, dar de această dată nu pentru un proiect artistic, ci pentru o despărțire neașteptată. Actrița, care a cucerit publicul cu energia ei pozitivă, și-a încheiat relația cu iubitul misterios, iar fanii au descoperit acest detaliu într-o declarație recentă.

Într-o apariție televizată, Andreea Perju a vorbit cu entuziasm despre vacanța exotică pe care a petrecut-o în Sri Lanka.

Printre detaliile despre peisajele spectaculoase și experiențele unice, un comentariu aparent banal a atras atenția: „N-am ales eu cazarea, a ales-o fostul meu iubit. Din acest punct de vedere, fostul meu iubit a fost beton. A înţeles ce-mi place şi doar el se ocupa de cazări”.

Declarația actriței a confirmat despărțirea, fiind prima dată când aceasta a vorbit deschis despre noul statut.

Actrița, poveste de iubire discretă după divorț

După divorțul de tatăl fiicelor sale, în urmă cu patru ani, Andreea Perju părea că și-a regăsit fericirea alături de partenerul misterios. Departe de lumina reflectoarelor, cei doi au ales discreția, însă finalul poveștii lor a fost dezvăluit indirect.

Actrița a găsit liniștea și energia în peisajele exotice ale Sri Lankăi. Aceasta a povestit cu entuziasm despre experiențele unice trăite acolo: „Exceptând traficul, este o ţară în care nu se fură. Este o ţară în care nu m-am simţit în pericol deloc. Ei sunt foarte credincioşi. […] Au o curăţenie şi o linişte pe care ţi-o transmit şi ţie”.

Andreea Perju spune că a fost cucerită de frumusețea naturii: „Am mâncat foarte multe fructe exotice. Am avut o cazare în junglă. Acolo stai şi dormi şi te bucuri de natură. Am vrut să stau şi să mă bucur. Veneau maimuţele. Le vedeai din pat. […] Am văzut plantaţii de orez şi am fost la elefanţi”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Perju

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News