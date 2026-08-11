Loredana Chivu și Sorin Nicolescu s-au despărțit: „Câteodată, poate aceasta este secretul fericirii”

După mai bine de doi ani de iubire, Loredana Chivu și Sorin Nicolescu au pus punct relației lor. Concurenta de la „Asia Express„ a dezvăluit că Sorin a cerut-o de soție de două ori, iar răspunsul său a fost de fiecare dată „DA”.
Cu toate acestea, vedeta a mărturisit într-un interviu anterior că nu își dorește o nuntă în viitorul apropiat: „Acum, cel puțin anul acesta, nu îmi doresc nuntă”.
Ultima perioadă a fost una intensă pentru Loredana, atât pe plan personal, cât și profesional. Participarea la „Asia Express – Drumul Mătăsii” alături de Anamaria Mocanu a fost o experiență care a scos-o complet din zona de confort.
Revenirea acasă a marcat un nou început pentru ea, iar transformările din viața personală nu au întârziat să apară.
„Sunt îndrăgostită de viață, mi se pare superbă, frumoasă. Da (n.r. singură și fericită), de ce nu? Câteodată, poate aceasta este secretul fericirii!”, a declarat vedeta pentru Știrile Antena Stars, conform Spynews.