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Cătălin Crișan și iubita lui, Camelia, s-au împăcat la scurt timp după ce și-au anunțat despărțirea pe Facebook. Cei doi au decis să treacă peste neînțelegeri și să-și continue relația de aproximativ trei ani. Nu este prima oară când cei doi se despart și se împacă.

La doar câteva ore după ce Cătălin Crișan a anunțat pe Facebook că este din nou singur, el și iubita lui, Camelia, au decis să lase neînțelegerile în urmă și să își continue povestea de dragoste, care durează de trei ani.

Potrivit Spynews, anunțul despărțirii, făcut de artist pe rețelele sociale, a fost rapid șters, odată ce artistul și partenera lui și-au dat seama că neînțelegerile care i-au condus la despărțire pot fi depășite. „M-am pripit cu acea postare, pe care de altfel am șters-o după câteva ore”, a explicat artistul, pentru VIVA!.

Nu a fost prima lor despărțire

Cătălin și Camelia au trecut prin încercări similare și în trecut. În aprilie 2025, Camelia a sunat la 112 și a relatat că a fost agresată fizic de artist. Incidentul a fost confirmat de polițiști. Cu toate acestea, solistul a negat acuzațiile, iar apoi a explicat vag motivele pentru care el și Camelia s-au despărțit.

„Eu zic că aici nu e vorba de noroc. Dumnezeu s-a gândit așa. Te naști în punctul ăsta, termini viața în punctul celălalt. Cum ajungi din punctul ăsta în punctul celălalt e problema ta. Probabil că eu sunt de vină. Toate doamnele care au fost alături de mine sunt minunate, superbe, iar eu sunt cel mai mare vinovat. Așa e frumos să spun. Eu întotdeauna las loc de bună ziua. Orice sunt, dar misogin nu. Cred încă în dragoste. Cum să nu. După opinia mea, bărbații conduc lumea, iar femeile conduc bărbații. Eu sunt de acord 100% cu lucrul ăsta”, a spus Cătălin Crișan, la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

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În ciuda tuturor acestor provocări, Cătălin și Camelia rămân într-o relație după trei ani. „Este povestea noastră și o ținem pentru noi. Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice și el la fel pentru mine. (…) Zilnic îi fac declarații de dragoste și el mie”, a mărturisit ea, în cadrul unui interviu acordat Antena Stars.

Camelia i-a fost alături după operația de hernie de disc

Cântărețul a confirmat relația cu fosta iubită în ianuarie 2024, în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV. Atunci, Cătălin Crișan i-a mulțumit Cameliei pentru că l-a sprijinit după operația de hernie de disc, din octombrie 2023.

„Îi mulțumesc prietenei mele că dacă nu era ea… Suntem împreună de aproape un an. Mi-a dovedit că mă iubește pentru că una e să fii de 20 de ani și una e să-l cari pe ăla la toaletă și să-l ștergi la frunte după câteva luni. Putea să zică «ia du-te mă cu hernia ta de disc. Păi eu te-am luat de proaspăt nu de babalâc». A fost un test”, a spus Cătălin Crișan atunci, cu zâmbetul pe buze.

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De câte ori a fost căsătorit Cătălin Crișan

Înainte să formeze un cuplu cu Camelia, Cătălin Crișan a fost căsătorit de două ori, prima dată cu Lucia Bubulac (61 de ani), din 1995 până în 2009, și a doua oară cu Ioana Alina Cupșa, medic dermatolog, din 2011 până în 2013. Alături de prima soție, cântărețul are doi copii, o fiică și un fiu, Daria și Raris.

Foto: Facebook

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