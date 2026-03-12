Mișcare neașteptată pentru Greta Dan, după scoaterea din grilă a emisiunii „La Măruță”. „Schimbările sunt lucruri necesare. Mă bucur!” Unde lucrează acum

După aproape două decenii petrecute în culisele uneia dintre cele mai longevive emisiuni de la Pro TV, Greta Dan trăiește una dintre cele mai importante transformări din cariera sa. Odată cu scoaterea din grilă a emisiunii „La Măruță”, regizoarea de platou a decis să îmbrățișeze o nouă provocare și s-a alăturat echipei matinale „Vorbește lumea”.

Mutarea marchează o schimbare majoră pentru una dintre cele mai apreciate profesioniste din televiziune.

Un nou început după ani petrecuți în culisele emisiunii „La Măruță”

Greta Dan a făcut parte din echipa lui Cătălin Măruță încă din 2007, fiind martoră la evoluția și transformările show-ului de-a lungul anilor. Închiderea emisiunii a reprezentat un moment de cotitură, dar și o oportunitate pentru regizoare de a-și redescoperi direcția profesională.

Ea a vorbit deschis despre această schimbare, subliniind că o vede ca pe un pas firesc în evoluția sa. „Schimbările sunt lucruri necesare. Aduc energie nouă, perspective diferite și oameni pe care ajungi să îi iubești repede”, a transmis Greta Dan într-o postare pe Instagram.

De la după-amiază la matinal: energia unei noi echipe

Noul drum al Gretei Dan se desfășoară acum în platoul emisiunii „Vorbește lumea”, unde lucrează alături de producătoarea Andreea Caranda și de prezentatorii Shurubel, Lili Sandu și Bogdan Ciudoiu. Regizoarea spune că s-a integrat rapid în echipă și că atmosfera din culise este una care o inspiră.

„Mă bucur că am început să fac ceea ce știu cel mai bine la Vorbește lumea, într-o echipă cu energie și care are în spate o mână sigură. Iar cu Andreea Caranda la cârmă, știu că urmează un capitol fabulos”, a declarat aceasta online.

Greta a subliniat că se simte deja „acasă” în noul colectiv și că este pregătită să contribuie la dinamica matinalului cu experiența acumulată în ani de televiziune live.

Regizoarea poate fi urmărită în fiecare dimineață în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, difuzată de la ora 10:30. Ea a transmis un mesaj scurt, dar plin de entuziasm pentru public: „Ne vedem în fiecare dimineața la 10:30 fix cu Shurubel, Lili Sandu și Bogdan Ciudoiu la Vorbește lumea”.

Pentru Greta Dan, acest nou început reprezintă nu doar o schimbare de platou, ci și o reconectare cu pasiunea pentru televiziune, într-un format care îi oferă libertate, energie și un ritm diferit de lucru.

Foto – Instagram

