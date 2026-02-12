Decizie radicală luată de Ciucă, după ce a fost dat afară de la PRO TV, odată cu echipa emisiunii „La Măruță”: „Sunteți martori”

Ciucă a luat o decizie radicală, după ce a fost dat afară de la PRO Tv, odată cu încheierea emisiunii „La Măruță”. După ce a încheiat colaborarea cu postul, el a luat o decizie importantă pe plan personal. Iată ce vrea să facă Ciucă.
Pe 6 februarie a fost ultima zi în care emisiunea „La Măruță” s-a filmat, după 18 ani de emisie. Show-ul a fost scos din programa postului, iar odată cu încheierea lui, colaboratorii au fost nevoiți să își găsească alte locuri de muncă.
Din acest motiv, el a decis să se apuce de o dietă și să pună accent pe disciplină din viața lui. Pe lângă dietă, Ciucă vrea să se transforme într-o lună și să tonifieze.
El a spus că vrea să dea jos 8 kilograme în decurs de o lună. Între timp, viața profesională poate aștepta. Acesta nu a vorbit despre planurile sale de viitor, însă a redus aparițiile publice și activitatea socială.
„18 ani. Atât a durat o poveste care a început ca un job și s-a transformat într-o prietenie pe viață. Îți mulțumesc, Cătălin, pentru fiecare glumă, fiecare nerv, fiecare râs, fiecare moment care m-a scos din zona de confort. Pentru că m-ai lăsat să fiu eu. În fața camerelor. Și mai ales în spatele lor. Emisiunea se oprește, dar povestea noastră continuă. La microfon, pe canapea, la o cafea sau într-un podcast”, a spus Radu Ciucă pe Instagram.
