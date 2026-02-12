Decizie radicală luată de Ciucă, după ce a fost dat afară de la PRO TV, odată cu echipa emisiunii „La Măruță”: „Sunteți martori”

Ciucă a luat o decizie radicală, după ce a fost dat afară de la PRO Tv, odată cu încheierea emisiunii „La Măruță”. După ce a încheiat colaborarea cu postul, el a luat o decizie importantă pe plan personal. Iată ce vrea să facă Ciucă.

Ciucă, determinat să facă o schimbare radicală

Pe 6 februarie a fost ultima zi în care emisiunea „La Măruță” s-a filmat, după 18 ani de emisie. Show-ul a fost scos din programa postului, iar odată cu încheierea lui, colaboratorii au fost nevoiți să își găsească alte locuri de muncă.

Ciucă a decis să stea deoparte pentru o vreme. El vrea să își concentreze energia spre propria persoană, pentru moment.

Din acest motiv, el a decis să se apuce de o dietă și să pună accent pe disciplină din viața lui. Pe lângă dietă, Ciucă vrea să se transforme într-o lună și să tonifieze.

El a spus că vrea să dea jos 8 kilograme în decurs de o lună. Între timp, viața profesională poate aștepta. Acesta nu a vorbit despre planurile sale de viitor, însă a redus aparițiile publice și activitatea socială.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Ciucă a fpcut o promisiune

Ciucă: Să fie scris, să fie înregistrat. Eu de astăzi, 11 februarie, intru la regim. Și o să am minus 8 kilograme peste o lună.

Andra: Nu e sănătos 8 kilograme într-o lună. Zi 2 luni. Să fie patru și patru

Ciucă: Sunt foarte motivat. Avem un cântar aici?

Radu Ciucă, mesaj pentru Cătălin Măruță la încheierea emisiunii

Radu Ciucă a petrecut 18 ani pe platourile de filmare alături de prietenul lui, Cătălin Măruță. Cei doi nu mai formează o echipă pe plan profesional, însă au rămas prieteni buni.

Ciucă a ținut să îi mulțumească prezentatorului pentru șansa pe care i-a oferit-o.

„18 ani. Atât a durat o poveste care a început ca un job și s-a transformat într-o prietenie pe viață. Îți mulțumesc, Cătălin, pentru fiecare glumă, fiecare nerv, fiecare râs, fiecare moment care m-a scos din zona de confort. Pentru că m-ai lăsat să fiu eu. În fața camerelor. Și mai ales în spatele lor. Emisiunea se oprește, dar povestea noastră continuă. La microfon, pe canapea, la o cafea sau într-un podcast”, a spus Radu Ciucă pe Instagram.

