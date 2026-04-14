Influencerița Ashlee Jenae a murit la 31 de ani. A fost găsită fără suflare în timp ce se afla în vacanță cu logodnicul

Influencerița Ashlee Jenae a murit la 31 de ani. A fost găsită fără suflare în timp ce se afla în vacanță cu logodnicul

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Actualizat 14.04.2026, 14:20

Creatoarea de conținut Ashly Robinson, cunoscută online ca Ashlee Jenae, a murit la vârsta de 31 de ani în timpul unei călătorii în Zanzibar, Tanzania. Vestea a fost confirmată de familia ei într-o declarație publicată pe 12 aprilie, în care au descris circumstanțele tragice ale momentului și impactul devastator asupra celor apropiați.

„A fost găsită inconștientă în vilă și transportată la spital”

Potrivit familiei, Ashly se afla în vacanță alături de logodnicul ei, Joe McCann, atunci când a fost descoperită fără suflare.

„A fost găsită inconștientă în vila ei și transportată la un spital local, unde decesul i-a fost confirmat câteva ore mai târziu”, au transmis rudele influenceriței.

Autoritățile locale au declarat pentru publicația Mwanachi că, în urma unei „neînțelegeri” între cei doi, conducerea hotelului ar fi decis să îi mute în camere separate. Poliția a afirmat că, în acest moment, nu intenționează să îl rețină pe McCann și că nu există suspiciuni de infracțiune în ceea ce îl privește.

"Am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri". Mesajul public transmis de familia lui Mircea Lucescu la 4 zile de la înmormântarea regretatului antrenor
"Am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri". Mesajul public transmis de familia lui Mircea Lucescu la 4 zile de la înmormântarea regretatului antrenor
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Mormântul Andreei Cuciuc a fost profanat. Igor Cuciuc: „Doamne, fă dreptate!”

Citeşte şi: Emily și Liviu de la „Mireasa” au divorțat. „Da, am depus amândoi actele, motivele sunt întemeiate!”

Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Mesajul familiei lui Mircea Lucescu, după funeraliile marelui antrenor. „Am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri!”

Citeşte şi: Lidia Buble și Răzvan Simion, dispută în instanță la șase ani de la despărțire. Ce solicită artista în proces

Ultimele imagini postate de Ashly

Cu doar câteva zile înainte de moarte, Ashly împărtășise pe Instagram fotografii și videoclipuri din vacanță. A hrănit animale locale, s-a bucurat de plajele din Zanzibar și și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 31 de ani cu un mesaj optimist: „Capitolul 31 și sunt exact unde ar trebui să fiu!”.

Tot în această călătorie, Ashly și Joe McCann s-au logodit în timpul unui safari, moment surprins într-un videoclip publicat pe 3 aprilie.

Familia, copleșită de pierdere

În declarația lor, membrii familiei au descris șocul și durerea provocate de dispariția ei.

„Într-un moment celebra dragostea și viața în stilul ei caracteristic, iar în următorul, nu mai era. Întrebările fără răspuns și distanța de casă au făcut această tragedie și mai copleșitoare pentru familia noastră”, au transmis aceștia.

Familia a confirmat că există o „investigație activă” în desfășurare și că lucrează îndeaproape cu autoritățile din Zanzibar.

O comunitate online în doliu: „Ashly a fost profund iubită”

Cu peste 88.000 de urmăritori pe Instagram, Ashly Robinson era cunoscută pentru conținutul ei de lifestyle și pentru postările alături de logodnicul ei. Comunitatea ei online a reacționat cu mesaje de susținere și condoleanțe.

„Ashly a fost profund iubită. Era vibrantă, plină de viață și avea atât de multe înaintea ei. Suntem complet devastați și apreciem rugăciunile și compasiunea primite în timp ce trecem prin această pierdere de neimaginat”, a transmis familia.

Libertatea.ro
Fără tocuri și țigări în Grecia. Amenzi de sute de euro pentru turiștii care nu se conformează în 2026
Fără tocuri și țigări în Grecia. Amenzi de sute de euro pentru turiștii care nu se conformează în 2026
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a reveni la Rapid din vară: „Mereu am avut o relaţie bună cu domnul Şucu”
Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a reveni la Rapid din vară: „Mereu am avut o relaţie bună cu domnul Şucu”
GSP.ro
Ioana Cosma: „Ești una dintre cele mai frumoase sportive” » Replică hazlie: „Pun o poză în lenjerie, bubuie Instagramul!”
Ioana Cosma: „Ești una dintre cele mai frumoase sportive” » Replică hazlie: „Pun o poză în lenjerie, bubuie Instagramul!”
Click.ro
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu, de Paște, din muzică și din turism: „Nu mă plâng!”. Cum atrage pe Litoral și turiștii cu salarii mici
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu, de Paște, din muzică și din turism: „Nu mă plâng!”. Cum atrage pe Litoral și turiștii cu salarii mici
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Redactia.ro
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Citește și...
Care a fost clubul de top din România ”cel mai bogat din Europa de Est” în 1990: ”Avea 20 de milioane de dolari în cont”
De ce sărbătorim Paștele timp de trei zile. Explicația religioasă și tradițională
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Bezos atacă poziția lui Musk. Amazon pariază 11,57 miliarde de dolari pe sateliții Globalstar, în competiție directă cu Starlink
Rareș Cojoc, dezvăluire surpriză! Cine l-a însoțit în vacanță pe fostul soț al Andreei Popescu. "Doar noi doi!"
Brigitte Pastramă, confesiuni tulburătoare după șapte ani de căsnicie cu Florin Pastramă. „M-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe”
Cristina Cioran, pas neașteptat în legătură cu Alex Dobrescu: "Chiar m-am gândit!" Ce decizie a luat legată de tatăl copiilor săi
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Cu cine a petrecut Codruța Filip de Paște, după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită FOTO

Rareș Cojoc, dezvăluire surpriză! Cine l-a însoțit în vacanță pe fostul soț al Andreei Popescu. "Doar noi doi!"
Rareș Cojoc, dezvăluire surpriză! Cine l-a însoțit în vacanță pe fostul soț al Andreei Popescu. "Doar noi doi!"
Brigitte Pastramă, confesiuni tulburătoare după șapte ani de căsnicie cu Florin Pastramă. „M-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe”
Brigitte Pastramă, confesiuni tulburătoare după șapte ani de căsnicie cu Florin Pastramă. „M-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe”
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Avantaje
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Elle
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Erdogan amenință Israelul cu intervenția: Tensiunile dintre Ankara și Ierusalim escaladează
Erdogan amenință Israelul cu intervenția: Tensiunile dintre Ankara și Ierusalim escaladează
Paștele devine tot mai scump. Bugete de până la 1.000 de lei per familie și semne de încetinire economică
Paștele devine tot mai scump. Bugete de până la 1.000 de lei per familie și semne de încetinire economică
A1.ro
David Hasselhoff din Baywatch, de nerecunoscut! Actorul, ajutat să poată merge. Cum arată azi
David Hasselhoff din Baywatch, de nerecunoscut! Actorul, ajutat să poată merge. Cum arată azi
Cristina Cioran, pas neașteptat în legătură cu Alex Dobrescu: "Chiar m-am gândit!" Ce decizie a luat legată de tatăl copiilor săi
Cristina Cioran, pas neașteptat în legătură cu Alex Dobrescu: "Chiar m-am gândit!" Ce decizie a luat legată de tatăl copiilor săi
Cât costă să-ți cânte Codruța Filip la nuntă. Ce tarif are artista pentru un show de 50 de minute
Cât costă să-ți cânte Codruța Filip la nuntă. Ce tarif are artista pentru un show de 50 de minute
Cum și-a sărbătorit Oana Roman aniversarea de 50 de ani. Și-a luat fiica și a plecat în vacanță
Cum și-a sărbătorit Oana Roman aniversarea de 50 de ani. Și-a luat fiica și a plecat în vacanță
Mormântul Andreei Cuciuc a fost profanat. Igor Cuciuc: „Doamne, fă dreptate!””
Mormântul Andreei Cuciuc a fost profanat. Igor Cuciuc: „Doamne, fă dreptate!””
Observator News
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Libertatea pentru Femei
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
TOP 5 fructe care întineresc creierul și previn instalarea demenței
TOP 5 fructe care întineresc creierul și previn instalarea demenței
Atenție la scorțișoară: combinația periculoasă cu medicamentele pe care le iei zilnic poate duce la complicații grave
Atenție la scorțișoară: combinația periculoasă cu medicamentele pe care le iei zilnic poate duce la complicații grave
HOROSCOP. Aceste ZODII vor trece printr-o perioadă de foc de la mijlocul lunii aprilie 2026
HOROSCOP. Aceste ZODII vor trece printr-o perioadă de foc de la mijlocul lunii aprilie 2026
Asistenta medicală care a salvat vieţi luptă acum pentru propria viaţă!
Asistenta medicală care a salvat vieţi luptă acum pentru propria viaţă!
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
Libertatea
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Fără tocuri și țigări în Grecia. Amenzi de sute de euro pentru turiștii care nu se conformează în 2026
Fără tocuri și țigări în Grecia. Amenzi de sute de euro pentru turiștii care nu se conformează în 2026
Cum cere o americancă azil în România: „Nu am să spun că țuica e kombucha, nu mi-e frică de vampiri, mi-e frică de America”
Cum cere o americancă azil în România: „Nu am să spun că țuica e kombucha, nu mi-e frică de vampiri, mi-e frică de America”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
