Mormântul Andreei Cuciuc a fost profanat. Igor Cuciuc: „Doamne, fă dreptate!””

Durere fără margini pentru familia Cuciuc. Mormântul Andreei, fiica celebrului interpret Igor Cuciuc, a fost profanat. Incidentul, care a șocat comunitatea, a fost relatat de Minodora Calistru – Prisacu, apropiată a familiei, pe Facebook, și confirmată ulterior de artist.

Potrivit Minodorei Calistru – Prisacu, persoane necunoscute au furat icoana de pe mormânt și au încercat să smulgă crucea. „Când am deschis, am încremenit: cineva a profanat mormântul Andreei. Crucea era mișcată din loc, probabil au încercat să o smulgă, florile erau răsturnate, fotografia spartă, sticla ruptă, pași pe mormânt, lumânări stranii… probabil ritualuri de «vrăji». Ce fel de om trebuie să fii ca să faci așa ceva? Ce întuneric, ce lipsă de suflet, ce josnicie!”, a scris Minodora pe Facebook, transmițând un mesaj de revoltă și tristețe.

Diana Cuciuc, mama Andreei, aflată în afara țării alături de soțul său, a fost cea care a descoperit imaginile terifiante. Potrivit Minodorei, Diana i-a sunat plângând în hohote. „Mi-au spus că atunci când se vor întoarce acasă, se vor muta lângă mormântul ei, ca nimeni să nu-și mai bată joc de fetița lor.” Igor Cuciuc, devastat de incident, a transmis la rândul său un mesaj sfâșietor: „Lume, ce se întâmplă? Cum să vii la mormântul Andreei și să distrugi? Oare cine face lucrul acesta… Doamne, fă dreptate!”.

Andreea Cuciuc a plecat dintre noi pe 15 noiembrie 2024, la vârsta de doar 17 ani. Tragedia s-a petrecut în urma unei nopți în care adolescenta participa la balul bobocilor alături de colegii săi de la Colegiul „Ștefan Neaga”. Incidentul recent redeschide rănile care nu se vor vindeca niciodată. Potrivit EVZ, situația a generat o mobilizare a comunității, care cere dreptate și respect pentru memoria Andreei.

Tensiuni între familia Botgros și Cuciuc

Durerea pierderii fiicei lor s-a transformat, însă, și într-o luptă publică pentru adevăr. Acuzații grave au apărut pe rețelele sociale, în special după ce mama Andreei, Diana Cuciuc, a publicat un mesaj tulburător, pe 4 octombrie 2025. „O copilă frumoasă, plină de viață, a plecat dintre noi pentru totdeauna, după ce cineva i-a pus droguri în pahar. O clipă de neatenție, un gest criminal, și viața ei s-a sfârșit. Vă rog, vorbiți cu copiii voștri, spuneți-le să fie atenți la ce beau și în ce anturaj se află”, a scris aceasta, îndemnând părinții să își protejeze copiii.

Familia Cuciuc susține că violonistul Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, ar fi avut de a face cu moartea Andreei. Cristian respinge acuzațiile și se declară victima unei campanii de defăimare. „Aceste acuzații nefondate mi-au afectat profund viața personală și cariera artistică”, a declarat el.

Cazul profanării mormântului Andreeei Cuciuc rămâne deschis, iar familia așteaptă cu speranță ca autoritățile să facă lumină în acest caz revoltător.

