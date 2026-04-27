Emilia Ghinescu, fotografie rară alături de iubitul cu două decenii mai tânăr: „Este minunat să ai pe cineva care te susține necondiționat”

Emilia Ghinescu radiază fericire alături de iubitul ei. În imagini recente, cei doi îndrăgostiți au fost surprinși în ipostaze tandre, bucurându-se de momentele împreună.

Emilia Ghinescu, fotografie rară alături de iubitul cu două decenii mai tânăr

Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe, un bărbat cu două decenii mai tânăr decât ea, formează un cuplu de mai multe luni, după ce s-au cunoscut la nunta surorii lui. Recent, artista și partenerul ei au fost surprinși într-un moment ce reflectă bucuria acestei noi etape din viața lor. Artista radiază alături de iubitul ei, în imaginea publicată la Instagram Story.

Cântăreața și iubitul său au fost fotografiați în ținute asortate, într-un cadru simplu, dar plin de tandrețe și complicitate. Cei doi se țineau în brațe și zâmbeau larg, o imagine care reflectă armonia dintre ei. Vezi imaginea în galeria foto de mai jos!

„Este minunat să ai pe cineva care te susține necondiționat și îți aduce zâmbetul pe buze clipă de clipă”, a declarat Emilia Ghinescu despre relația actuală.

După ce a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de separarea de tatăl fetiței sale, Emilia și-a găsit puterea de a iubi din nou. În brațele partenerului său actual, ea pare mai împlinită ca niciodată. Cântăreața are trei copii, doi din fosta căsnicie cu George Turcu, Andrei Roberto și Erika Maria, și o fiică, Anastasia, din fosta relație de 13 ani cu Sebastian Albăstroiu.

Ce spune Emilia Ghinescu despre diferența de vârstă dintre ea și iubit

În luna februarie, Emilia le-a dat replica celor care au criticat-o pentru relația cu Viorel, care este mai tânăr cu 20 de ani decât ea. Artista a mărturisit că trăiește o iubire autentică și declară că doar părerea celor dragi contează pentru ei, alegând discreția și liniștea sufletească.

„Noi ne trăim viața așa cum vrem și mai cu seamă în liniște și multă iubire. Nu ne afectează părerea oamenilor, ci doar părerea celor dragi nouă. Și ei sunt bine și fericiți pentru noi. Asta-i tot ce contează. Înțeleg că viața mea privată este de multe ori în ochii și în gura oamenilor, dar prefer să fiu discretă, asta excluzând faptul ca trebuie să mă feresc, să mint sau să-mi ascund ceea ce trăiesc. Concluzia: trăim ceva frumos și curat atât cât va fi să fie, vom vedea. Dumnezeu le așază pe toate”, a declarat Emilia Ghinescu, pentru Spynews.ro.

Artista subliniază că secretul fericirii ei constă în valorile personale și în relația specială pe care o are cu Dumnezeu. „Pentru mine, Dumnezeu este iubire, iubire în toate formele ei. Ca atare, acolo unde-i iubire este prezent și Dumnezeu. Dacă iubești nu ai răutate, invidie, nu arunci cu vorbe urâte și cel mai important, ai liniște”, a explicat cântăreața.

Foto: Instagram

