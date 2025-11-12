Câți bani au luat Olga Barcari și Karmen Simionescu pentru participarea la Asia Express 2025. Au rezistat 10 săptămâni în competiție

Karmen Simionescu și Olga Barcari au fost eliminate în semifinala emisiunii Asia Express 2025, ratând șansa de a concura în marea finală pentru premiul de 30.000 de euro. Însă, fetele au rezistat 10 săptămâni în competiție, perioadă care a fost recompensată de Antena 1.

Câți bani au primit Karmen Simionescu și Olga Barcari la Asia Express 2025

Karmen Simionescu și Olga Barcari au fost eliminate în ediția de marți, 11 noiembrie, a emisiunii Asia Express. Echipa fetelor a plecat înainte de marea finală, care va fi jucată de Dan Alexa cu Gabi Tamaș și Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Fetele au avut un parcurs remarcabil, reușind să reziste în competiție nu mai puțin de 10 săptămâni. Cu toate că nu au mai avut ocazia să lupte pentru premiul de 30.000 de euro, cele două au plecat acasă cu o sumă mare de bani.

Potrivit Cancan, Olga Barcari a primit câte 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție, în timp ce Karmen a fost remunerată cu 3.000 de euro pe săptămână.

Astfel, Olga a primit 20.000 de euro pentru perioada petrecută în Asia, iar Karmen s-a întors acasă mai bogată cu 30.000 de euro.

De asemenea, pe parcursul show-ului, fetele au câștigat o amuletă de 1.000 de euro. Așadar, la final Olga a primit 20.500 euro, iar Karmen 30.500 euro.

Olga Barcari, primele declarații după eliminare

După ce au fost eliminate din competiție, Olga Barcari a vorbit în mediul online despre experiența ei la Asia Express 2025, arătându-se recunoscătoare pentru tot ceea ce a trăit în cele 10 săptămâni petrecute acolo.

„Sunt profund recunoscătoare pentru emoția și experiența unică trăită la Asia Express. A fost o aventură intensă, plină de provocări, descoperiri și momente care mi-au rămas în suflet. Să plec în această competiție alături de Karmen a fost o alegere pe care am simțit-o din inimă, și mă bucur enorm că am mers împreună pe acest drum”, a scris Olga pe Instagram.

„Am râs, am plâns, ne-am încurajat și ne-am descoperit una pe cealaltă într-un mod sincer și frumos. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat, pentru oamenii minunați pe care i-am întâlnit și pentru faptul că, dincolo de competiție, am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”, a mai spus concurenta.

La rândul ei, Karmen Simionescu a declarat, înainte de a părăsi emisiunea că nu s-a gândit niciodată că va ajunge atât de departe în competiție.

„E mult mai mult decât mă așteptam. Nu mă așteptam sub nicio formă să ajung până în punctul acesta. Eu sunt foarte mândră de noi două și sunt bucuroasă că am făcut atâtea lucruri, că am trecut prin atâtea stări și că am călătorit atât de mult”, a afirmat artista.

