Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un pas să părăsească „Asia Express”. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii pe parcursul emisiunii

Dan Alexa și Gabi Tamaș au intrat în marea finală a emisiunii „Asia Express”, împreună cu Olga Barcari și Karmen Simionescu și Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. Înainte de difuzarea ultimelor episoade, cei doi fotbaliști au dezvăluit că au fost de punctul de a părăsi emisiunea nu o dată, ci de mai multe ori.

Dan Alexa și Gabi Tamaș, pe punctul de a părăsi „Asia Express”

Deși formează una dintre cele mai apreciate echipe ale acestui sezon „Asia Express”, Dan Alexa și Gabi Tamaș au mărturisit că au vrut de mai multe ori să părăsească emisiunea.

„Și eu, și Gabi Tamaș am vrut să plecăm. Cred că eu de vreo două ori, Gabi Tamaș a avut și el un moment… Am avut! Dar cred că n-a fost niciunul dintre concurenți să nu vrea asta măcar o dată”, a spus Dan Alexa pentru Libertatea.

Oboseala, stresul și presiunea au fost factorii care i-au făcut pe fotbaliști să se gândească să renunțe la show-ul care s-a filmat anul acesta în Thailanda, Vietnam și Coreea de Sud.

„Ne-am înțeles bine, dar apar nervii. Gândește-te că o iei de dimineață până seara, probe, nemâncat, dor de casă… Cauți cazare după… Și dacă ai neșansa să cauți vreo două-trei ore, te sparge în două! Și dimineața, la prima oră, ești în picioare și o iei de la capăt”, a adăugat Dan Alexa.

Cum au reușit fotbaliștii să își revină

Dan Alexa a explicat că în cele din urmă el și Gabi Tamaș au decis să își continue drumul în competiție. Cum? Ei bine, faptul că au fost sportivi de performanță și că s-au îmbărbătat unul pe celălalt au fost factorii motivanți.

„Cred că eram așa, pe reprize. Ne-a ajutat foarte mult și faptul că am fost sportivi de performanță. Și când faci sport de performanță… uzura mentală, te obișnuiești cu ea. Pentru că e o presiune tot timpul. Și atunci începi să treci peste momente”, a precizat antrenorul.

Scrisorile fotbaliștilor, la „Asia Express”

Înainte de etapa semifinalei, Irina Fodor le-a adus zâmbetul pe buze concurenților, citindu-le scrisorile pe care aceștia și le-au scris în momentul în care au fost nevoiți să plece separat în cursă. Scrisorile fotbaliștilor au fost cele mai amuzante, însă au demonstrat că Dan Alexa și Gabi Tamaș sunt o echipă sudată și că se bazează unul pe celălalt.

„Animalule, îmi e dor de tine! Mă bucur că trăiesc experiența asta alături de tine. Ești ca frati-miu. Te iubesc, băi, boule! Ai toate calitățile ce le poate avea un partener de competiție. O să ne aducem aminte toată viața de ce am trecut prin emisiunea asta. Doar eu puteam sta două luni lângă tine”, i-a scris Dan Alexa lui Gabi Tamaș.

„Dragă Dan, îmi pare rău de decizia luată de către tine. Noi am ajuns la un hotel splendid, mâncarea extraordinară și sunt singurul concurent cu pat. Ceilalți dorm pe jos. Am încredere mare în tine că vei trece peste stresul tău cel mai mare de când ai venit la Asia Express: cazarea și autostopul. Suntem și vom fi o echipă și la bine și la rpu. Eu voi face tot posibilul la misiuni să aduc cât mai multe puncte echipei. Când vrei și te focusezi pe ceva, reușești. Sper că vei găsi repede cazare și că vei dormi bine. Mâine este o nouă zi și avem nevoie de cât mai multe puncte pentru a lua biletul de aur. Te iubesc frate și încerc să fac cât mai bine la misiuni pentru tine și nu te voi dezamăgi. P.S.: Legenda nu moare niciodată”, a venit răspunsul lui Gabi Tamaș.

