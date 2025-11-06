Meghan Markle (44 ani) își face revenirea într-un film, la opt ani după ce a renunțat la actorie pentru a se mărita cu Prințul Harry al Marii Britanii. Ducesa de Sussex se află din nou pe platourile de filmare și va juca alături de Lily Collins și Brie Larson.

Meghan Markle revine în actorie

După opt ani în care a stat departe de a juca în producții de film și televiziune, Ducesa de Sussex lucrează acum la un serial cu vedetele Lily Collins și Brie Larson, a confirmat o sursă din interiorul companiei pentru People.

Ducesa de Sussex a fost văzută de curând pe platourile de filmare ale serialului „Close Personal Friends” al studiourilor Amazon MGM din Pasadena, California.

„Meghan a fost astăzi pe platourile de filmare”, a declarat sursa pentru publicația americană, explicând că soția Prințului Harry are un rol mic în acest proiect.

„Părea foarte relaxată și fericită”, a continuat sursa, adăugând: „S-a prezentat tuturor și a fost foarte dulce și cu picioarele pe pământ”.

Implicarea ducesei de Sussex în proiect, un secret

O altă sursă a declarat pentru The Sun că Meghan Markle nu vrea să se afle momentan despre revenirea ei pe platourile de filmare ale unui serial.

„Este modul lui Meghan de a-și pune ușor piciorul înapoi în apă și de a vedea cât de mult îi place să fie din nou pe platourile de filmare”, a adăugat sursa pentru publicația britanică.

„Toți cei implicați sunt super entuziasmați și au jurat să păstreze secretul cu privire la implicarea ei”, a subliniat sursa.

Serialul în care joacă Meghan Markle îi mai are în distribuție pe Jack Quaid și Henry Golding. Filmul a fost anunțat în august și este regizat de Jason Orley („Big Time Adolescence”), potrivit The Hollywood Reporter. Acțiunea se concentrează pe un cuplu care întâlnește un cuplu de vedete în timpul unei călătorii la Santa Barbara, California. Filmările au început la Londra în septembrie, înainte de a se muta în California.

