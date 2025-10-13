Meghan Markle, într-un costum de peste 6.500 euro și bijuterii de peste 26.000 de euro, la un eveniment

Meghan Markle (44 ani) a avut o apariție uluitoare de aproape 30.000 de euro zilele trecute, când a fost recompensată cu un premiu umanitar la New York. Ducesa de Sussex a pozat pe covorul roșu alături de soțul ei, Prințul Harry.

Meghan Markle, apariție de peste 30.000 de euro

Meghan Markle a purtat un costum în valoare de peste 6.500 de euro și bijuterii de peste 26.000 de euro zilele trecute, când a fost recompensată cu un premiu umanitar.

Ducesa de Sussex și Prințul Harry au călătorit la New York pentru a primi trofeul Humanitarian of the Year. Pentru acest eveniment, Meghan a ales să poarte o jachetă de mătase Giorgio Armani în valoare de 4.600 de euro și pantaloni de 1.700 euro. Fosta actriță a decis să poarte jacheta fără o cămașă pe dedesubt.

Aceasta și-a completat look-ul cu un colier dublu Anine Bing din aur, în valoare de peste 500 euro, precum și cercei eleganți cu diamante.

Pe degetul ducesei de Sussex a strălucit o bijuterie considerabilă: inelul de logodnă în valoare de peste 160.000 de dolari pe care Prințul Harry i l-a oferit când a cerut-o de soție, în 2017.

Ducele se Sussex a creat un inel de logodnă personalizat, cu un diamant din Botswana, simbolizând prima lor vacanță împreună.

Inelul a inclus și două diamante rotunde mai mici din colecția personală a Prințesei Diana, asigurând prezența regretatei sale mame în călătoria lor. Pe de o parte, fosta membră a familiei regale a purtat ceasul Cartier Tank Française al Prințesei Diana, în valoare de 20.000 euro, care i-a fost dăruit după ce s-a căsătorit cu Prințul Harry.

Meghan Markle a așezat ceasul la aceeași mâncă cu brățara sa Jennifer Meyer, în valoare de 3.000 de euro, realizată manual din aur galben lustruit de 18 carate și creată de fosta soție a lui Tobey Maguire.

Ducesa de Sussex, despre cei doi copii ai ei

După ce a urcat pe scenă pentru a-și accepta premiul, Meghan Markle a vorbit despre cei doi copii ai ei, Archie și Lilibet, și despre pericolele din mediul online.

„Copiii noștri, Archie și Lili, au doar șase și patru ani. Din fericire, sunt încă prea mici pentru rețelele sociale, dar știm că ziua aceea va veni. Ca atâția părinți, ne gândim constant la cum să profităm de beneficiile tehnologiei, protejându-ne în același timp de pericolele acesteia. Această intenție plină de speranță a separării devine rapid imposibilă”, a afirmat ea.

Harry s-a alăturat soției sale pe scenă și a adăugat: „Acesta este un moment crucial în misiunea noastră colectivă de a proteja copiii și de a sprijini familiile într-o eră digitală.”

Meghan Markle și Prințul Harry s-au oprit și pe covorul roșu, unde au făcut câteva fotografii. La un moment dat, ducesa de Sussex i-a spus soțului ei să își ia mâna de pe fundul ei, momentul fiind surprins de fotografii aflați la eveniment. Prințul a răspuns cu un zâmbet nervos, după care s-a conformat.

„Pare să facă un efort real să pară rezervată, nu să-l eclipseze pe covorul roșu”, a declarat o sursă pentru The Mirror.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Meghan Markle și Prințul Harry la New York

Sursă foto: Profimedia

