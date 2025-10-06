Meghan Markle, apariție surpriză la Paris Fashion Week. Ducesa de Sussex a ales două ținute Balenciaga

Meghan Markle a ieșit în evidență sâmbătă, când a fost fotografiată la Paris Fashion Week, marcând prima sa vizită în Europa după mai bine de doi ani. Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, zâmbea larg când a fost văzută părăsind hotelul în drum spre prezentarea Balenciaga din capitala franceză.
Meghan Markle a apărut sâmbătă, 4 octombrie, la Paris Fashion Week, unde a mers să își susțină un prieten designer. Ducesa de Sussex a participat la prezentarea Balenciaga după ce a călătorit singură peste Atlantic.
Soția Prințului Harry a purtat o serie de ținute create de noul director de creație al casei de modă, Pierpaolo Piccioli, iar vizita a reflectat „sprijinul ei pentru noul său capitol creativ”, a declarat un purtător de cuvânt al ducesei.
Aceasta a fost prima ei participare la spectacolul de modă după mai bine de un deceniu.
În ceea ce privește călătoria din Franța a lui Meghan Markle, purtătorul de cuvânt al acesteia a declarat: „De-a lungul anilor, ducesa a purtat o serie de creații Pierpaolo. Au lucrat împreună, colaborând la designul momentelor cheie de pe scena mondială. Ea a admirat mult timp măiestria și eleganța sa modernă, iar această seară nu a fost diferită”.
„Această seară denotă punctul culminant al multor ani de artă și prietenie, reflectate în sprijinul ei pentru noul său capitol creativ la Balenciaga”, a completat purtătorul de cuvând al Ducesei de Sussex.
