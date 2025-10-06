Adriana Stere, dezvăluiri despre viața cu cinci copii: „Nu sunt prietena lor”. Care i se pare cea mai mare provocare

Adriana Stere a făcut dezvăluiri despre viața cu cinci copii. Jurnalista de la Pro TV a spus care i se pare cea mai dificilă parte, dar și de ce nu este prietena copiilor ei.

Adrian Stere, dezvăluiri despre viața cu cinci copii

Invitată în podcastul „Creștem mari”, găzduit de Ramona Păuleanu, Adriana Stere a spus că ea nu este prietena copiilor ei. Jurnalista de la Pro TV are cinci copii din două căsnicii. Adriana a vorbit fără perdea despre provocările vieții de mamă. Întrebată ce fel de părinte este, reporterița s-a caracterizat drept strictă.

„Strict. Eu sunt părinte, nu sunt prietena lor. Ne jucăm împreună, facem ce vor ei, dar nu întotdeauna, atunci când se poate. Nu suntem prieteni în sensul că le permit să ia ei decizii. Dacă vor să meargă la nu știu ce festival, nu. Fiului meu nu i-am permis asta până când a devenit major ca să poată lua niște decizii responsabile, sper”, a spus Adriana Stere.

„Nu este o lume în care sa îți crești prietenește copiii. Trebuie să impui limite”

În cadrul aceluiași interviu, Adriana Stere a spus că, din punctul ei de vedere, copiii au nevoie de limite, însă că uneori este îi este greu să le impună, motiv pentru care se vede nevoită să țipe pentru a se impune.

„Nu este o lume în care sa îți crești prietenește copiii. Trebuie să impui limite. Din păcate nu-mi iese întotdeauna. Când nu-mi iese zbier. Mai ripostează, dar nu țip degeaba. Țip în general pentru că am ajuns la disperare după ce am zis o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori niște chestii simple de făcut”, a explicat.

„Partea cea mai dificilă este făcutul de mâncare în fiecare zi”

Adriana Stere mai este de părere că una dintre cele mai mari provocări ca mamă este să-ți hrănești copiii, mai ales când ai cinci, cum este cazul ei.

„Partea cea mai dificilă este făcutul de mâncare în fiecare zi. (…) Mă termină asta cu făcutul mâncării. La noi nu sunt mofturi. Eu fac o oală de ciorbă și o salată, dacă nu vrei ciorbă și salată, sănătate. Nu pot, nu se poate”, a mai spus jurnalista.

