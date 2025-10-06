  MENIU  
Home > Vedete > Adriana Stere, dezvăluiri despre viața cu cinci copii: „Nu sunt prietena lor”. Care i se pare cea mai mare provocare

Adriana Stere, dezvăluiri despre viața cu cinci copii: „Nu sunt prietena lor”. Care i se pare cea mai mare provocare

Adriana Stere, dezvăluiri despre viața cu cinci copii: „Nu sunt prietena lor”. Care i se pare cea mai mare provocare
Adelina Duinea
.

Adriana Stere a făcut dezvăluiri despre viața cu cinci copii. Jurnalista de la Pro TV a spus care i se pare cea mai dificilă parte, dar și de ce nu este prietena copiilor ei.

Adrian Stere, dezvăluiri despre viața cu cinci copii

Adriana Stere și copiii eiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Invitată în podcastul „Creștem mari”, găzduit de Ramona Păuleanu, Adriana Stere a spus că ea nu este prietena copiilor ei. Jurnalista de la Pro TV are cinci copii din două căsnicii. Adriana a vorbit fără perdea despre provocările vieții de mamă. Întrebată ce fel de părinte este, reporterița s-a caracterizat drept strictă.

„Strict. Eu sunt părinte, nu sunt prietena lor. Ne jucăm împreună, facem ce vor ei, dar nu întotdeauna, atunci când se poate. Nu suntem prieteni în sensul că le permit să ia ei decizii. Dacă vor să meargă la nu știu ce festival, nu. Fiului meu nu i-am permis asta până când a devenit major ca să poată lua niște decizii responsabile, sper”, a spus Adriana Stere.

Citește și: Cum arată fiicele Adelinei și ale lui Cristi Chivu. Anastasia și Natalia au moștenit talentul și pasiunea tatălui lor

„Nu este o lume în care sa îți crești prietenește copiii. Trebuie să impui limite”

În cadrul aceluiași interviu, Adriana Stere a spus că, din punctul ei de vedere, copiii au nevoie de limite, însă că uneori este îi este greu să le impună, motiv pentru care se vede nevoită să țipe pentru a se impune.

A venit barza în showbizul românesc! „Mama și bebelușul sunt bine... Toți trei sunt fericiți”
A venit barza în showbizul românesc! „Mama și bebelușul sunt bine... Toți trei sunt fericiți”
Recomandarea zilei

„Nu este o lume în care sa îți crești prietenește copiii. Trebuie să impui limite. Din păcate nu-mi iese întotdeauna. Când nu-mi iese zbier. Mai ripostează, dar nu țip degeaba. Țip în general pentru că am ajuns la disperare după ce am zis o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori niște chestii simple de făcut”, a explicat.

Citește și: Ce relație au Irina Columbeanu și Mr. Pink, tatăl ei vitreg: „E budist”

„Partea cea mai dificilă este făcutul de mâncare în fiecare zi”

Adriana Stere mai este de părere că una dintre cele mai mari provocări ca mamă este să-ți hrănești copiii, mai ales când ai cinci, cum este cazul ei.

Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Recomandarea zilei

„Partea cea mai dificilă este făcutul de mâncare în fiecare zi. (…) Mă termină asta cu făcutul mâncării. La noi nu sunt mofturi. Eu fac o oală de ciorbă și o salată, dacă nu vrei ciorbă și salată, sănătate. Nu pot, nu se poate”, a mai spus jurnalista.

Foto: Facebook

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Fanatik
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau să joc, nea Gigi” / „Ai de luat 6 milioane”
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau să joc, nea Gigi” / „Ai de luat 6 milioane”
GSP.ro
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Click.ro
Mikaela Albu a împlinit 16 ani. Tatăl ei n-o scapă din ochi: „Să fie școala pe primul loc!”. Va prelua, cândva, afacerea lui Mihai Albu?
Mikaela Albu a împlinit 16 ani. Tatăl ei n-o scapă din ochi: „Să fie școala pe primul loc!”. Va prelua, cândva, afacerea lui Mihai Albu?
TV Mania
Andra, transformare spectaculoasă! Cum a slăbit 10 kilograme și ce rol a avut Cătălin Măruță în procesul ei de schimbare
Andra, transformare spectaculoasă! Cum a slăbit 10 kilograme și ce rol a avut Cătălin Măruță în procesul ei de schimbare
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Citește și...
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
De ce nu mai pornește centrala termică și ce poți face înainte să chemi instalatorul. Cele mai comune erori
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Actorul care a fost la un pas să piardă totul din cauza alcoolului și drogurilor
Ministrul Energiei, un nou proiect pentru plafonarea energiei electrice. Cine va beneficia de această reducere
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alex Bodi și Ancuța s-au despărțit. Cu cine s-a afișat afaceristul la scurt timp: „Nu mai are nicio legătură cu mine”
Alex Bodi și Ancuța s-au despărțit. Cu cine s-a afișat afaceristul la scurt timp: „Nu mai are nicio legătură cu mine”
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Toată lumea aștepta reacția ei, iar acum a venit! Mara Bănică i-a desființat cu un singur cuvânt pe Serghei Mizil și pe Anda Adam
Toată lumea aștepta reacția ei, iar acum a venit! Mara Bănică i-a desființat cu un singur cuvânt pe Serghei Mizil și pe Anda Adam
Elle
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…”
DailyBusiness.ro
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
A1.ro
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe „Chefi la cuțite”. Noutățile cu care vine sezonul 16 al show-ului culinar
Când începe „Chefi la cuțite”. Noutățile cu care vine sezonul 16 al show-ului culinar
Codin Maticiuc și-a sărbătorit ziua de naștere în spital. Mama actorului, operată pentru a doua oară pe creier
Codin Maticiuc și-a sărbătorit ziua de naștere în spital. Mama actorului, operată pentru a doua oară pe creier
Ce relație au Irina Columbeanu și Mr. Pink, tatăl ei vitreg: „E budist”
Ce relație au Irina Columbeanu și Mr. Pink, tatăl ei vitreg: „E budist”
Horoscop 7 octombrie 2025. Lună Plină în Berbec. O zodie își mărturisește sentimentele
Horoscop 7 octombrie 2025. Lună Plină în Berbec. O zodie își mărturisește sentimentele
Observator News
Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Libertatea pentru Femei
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Două medicamente te pot lăsa fără auz! Sunt folosite zilnic de milioane de români
Două medicamente te pot lăsa fără auz! Sunt folosite zilnic de milioane de români
Sorin Oprescu reținut în Salonic: cere să rămână în Grecia și invocă probleme de sănătate
Sorin Oprescu reținut în Salonic: cere să rămână în Grecia și invocă probleme de sănătate
Acest fruct scade acidul uric și reduce riscul de gută
Acest fruct scade acidul uric și reduce riscul de gută
La ce oră ar trebui pornită centrala pentru a menține căldura în casă peste noapte
La ce oră ar trebui pornită centrala pentru a menține căldura în casă peste noapte
TV Mania
Andra, transformare spectaculoasă! Cum a slăbit 10 kilograme și ce rol a avut Cătălin Măruță în procesul ei de schimbare
Andra, transformare spectaculoasă! Cum a slăbit 10 kilograme și ce rol a avut Cătălin Măruță în procesul ei de schimbare
Chef Richard Abou Zaki a împlinit 29 de ani. 20 de imagini nemaivăzute cu familia juratului de la Antena 1
Chef Richard Abou Zaki a împlinit 29 de ani. 20 de imagini nemaivăzute cu familia juratului de la Antena 1
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Transformarea ireală lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Transformarea ireală lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton