Meghan Markle, într-o rochie de peste 3.700 euro la un eveniment caritabil. Ducesa de Sussex a atras toate privirile

Meghan Markle a participat în weekend, alături de Prințul Harry, la un eveniment caritabil. Ducii de Sussex au mers pentru al treilea an consecutiv la One805LIVE! organizat în Santa Barbara, iar Meghan a surprins lumea cu ținuta sa care la prima vedere pare a fi obișnuită.
Ducesa de Sussex deține nu una, ci trei astfel de rochii, de diferite culori. Aceasta a mai fost văzută purtând modelul pe alb într-un clip postat pe rețelele sociale, precum și cu modelul negru cu buline albe în show-ul ei Netflix, „With Love, Meghan”, potrivit harpersbazaar.com.
Meghan Markle și-a completat look-ul cu o geantă Hunting Season cu mâner scurt și curea detașabilă, în valoare de 660 euro, pantofi Ralph Lauren model Tenney de 700 euro, precum și brățara sa Love de la Cartier și ceasul Française de la aceeași marcă.
Ducesa de Sussex și pasiunea sa pentru ținutele create de Carolina Herrera
De-a lungul anilor, Carolina Herrera a devenit o piesă vestimentară de bază în garderoba lui Meghan Markle. Anul trecut, ducesa de Sussex a purtat o rochie roșie îndrăzneață, cu imprimeu halter, de la brand la Gala din 2024 a Spitalului de Copii din Los Angeles, iar în 2021, a asortat o versiune a aceleiași rochii cu brățara de tenis cu diamante a Prințesei Diana.