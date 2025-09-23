Meghan Markle, într-o rochie de peste 3.700 euro la un eveniment caritabil. Ducesa de Sussex a atras toate privirile

Meghan Markle a participat în weekend, alături de Prințul Harry, la un eveniment caritabil. Ducii de Sussex au mers pentru al treilea an consecutiv la One805LIVE! organizat în Santa Barbara, iar Meghan a surprins lumea cu ținuta sa care la prima vedere pare a fi obișnuită.

Meghan Markle, într-o rochie de 3.700 euro la un eveniment caritabil

Pentru această ocazie, Meghan a apelat la colaboratoarea ei de lungă durată, Carolina Herrera, alegând o rochie-cămașă din colecția Cabana 2025, într-o nuanță bleumarin.

Cu o siluetă deschisă la spate, buzunare supradimensionate aplicate și nasturi, rochia este realizată din bumbac și se găsește în magazine multibrand la prețul de 3.729 euro.

Ducesa de Sussex deține nu una, ci trei astfel de rochii, de diferite culori. Aceasta a mai fost văzută purtând modelul pe alb într-un clip postat pe rețelele sociale, precum și cu modelul negru cu buline albe în show-ul ei Netflix, „With Love, Meghan”, potrivit harpersbazaar.com.

Meghan Markle și-a completat look-ul cu o geantă Hunting Season cu mâner scurt și curea detașabilă, în valoare de 660 euro, pantofi Ralph Lauren model Tenney de 700 euro, precum și brățara sa Love de la Cartier și ceasul Française de la aceeași marcă.

Citește și: Meghan Markle a dezvăluit că a suferit de o afecțiune rară după naștere: „Este atât de rară și de înfricoșătoare”

Citește și: Meghan Markle ar fi dus la divorțul dintre fosta ei cea mai bună prietenă, Jessica Mulroney, și soțul acesteia: „O considera parte din familie”

Ducesa de Sussex și pasiunea sa pentru ținutele create de Carolina Herrera

De-a lungul anilor, Carolina Herrera a devenit o piesă vestimentară de bază în garderoba lui Meghan Markle. Anul trecut, ducesa de Sussex a purtat o rochie roșie îndrăzneață, cu imprimeu halter, de la brand la Gala din 2024 a Spitalului de Copii din Los Angeles, iar în 2021, a asortat o versiune a aceleiași rochii cu brățara de tenis cu diamante a Prințesei Diana.

Citește și: Meghan Markle, fotografii rare cu fiica ei, Lilibet Diana, de ziua ei de naștere: „Ai apărut în viața noastră și fiecare zi este mai luminoasă și mai bună de atunci”

Citește și: De ce Meghan Markle și Prințul Harry s-au „simțit forțați” să renunțe la îndatoririle regale. Dezvăluirea făcută de avocatul ducilor de Sussex

Și în timpul aparițiilor mai casual, soția Prințului Harry a apelat la brandul american, purtând frecvent piese în serialul ei de televiziune „With Love, Meghan”.

Evenimentul One805 Live, la care au fost prezenți ducii de Sussex și organizat de Kevin Costner, strânge fonduri pentru serviciile de urgență din comitat.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Meghan Markle la evenimentul caritabil

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News