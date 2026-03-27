Kate Middleton, apariție elegantă la instaurarea primei femei care conduce Biserica Anglicană. Omagiul adus Prințului William

La ceremonia de instalare a primului arhiepiscop de Canterbury femeie pe 25 martie 2026, Kate Middleton a atras toate privirile într-o ținută elegantă, ce includea un tribut subtil adus soțului ei, Prințul William.

Kate Middleton, apariție elegantă la instaurarea primei femei la conducerea Bisericii Anglicane

Prințesa Kate Middleton a reușit din nou să captiveze privirile tuturor la un eveniment regal organizat în urmă cu câteva zile la Catedrala Canterbury.

Cuplul regal al Marii Britanii a participat la ceremonia de instalare a lui Dame Sarah Mullally ca al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury, un eveniment istoric în cadrul Bisericii Anglicane. Fosta asistentă medicală și episcop al Londrei din 2018 a devenit prima femeie care ocupă această poziție înaltă.

Deși numirea sa oficială a avut loc pe 3 octombrie 2025, ceremonia de preluare a funcției a fost organizată în decorul impresionant al Catedralei Canterbury, pe 25 martie.

Prințul William, acum în vârstă de 43 de ani, a reprezentat familia regală în numele tatălui său, Regele Charles, în timp ce Kate Middleton, de 44 de ani, a strălucit la brațul acestuia, într-o ținută care a evidențiat-o ca o adevărată ambasadoare a stilului regal.

Prințesa Catherine, omagiu adus soțului ei

Alegerea vestimentară a lui Kate Middleton a fost însă mai mult decât o simplă demonstrație de eleganță. Paltonul din cașmir, semnat Suzannah London, era decorat cu faimosul imprimeu „Prince of Wales”, cunoscut ca simbol al titlului moștenitorului tronului britanic. Astfel, Prințesa Catherine a adus un omagiu subtil soțului ei, reamintind rolul important pe care acesta îl are în familia regală.

Pentru a completa ținuta, Prințesa de Wales a accesorizat cu o pălărie „Houndstooth Straw Boater” de la Juliette Botterill Millinery, având același imprimeu iconic.

Această alegere vestimentară plină de semnificație aduce aminte de mama lui William, regretata Prințesă Diana, care obișnuia să poarte același model de carouri în anii ’80. Astfel, Kate și-a exprimat nu doar respectul față de moștenirea familiei regale, dar și legătura emoțională cu istoria acesteia.

