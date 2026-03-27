Ileana Badiu a ajuns pe patul de spital, după ce a descoperit din întâmplare o problemă la plămâni: „De la o vârstă, este bine să ne căutăm”

Ileana Badiu le-a povestit urmăritorilor cum a ajuns pe patul de spital după ce a descoperit din pură întâmplare că are o problemă la plămâni. Totul s-a întâmplat după un control de rutină, care a ajuns să se transforme într-o intervenție chirurgicală. Iată cum se simte vedeta.

Ileana Badiu, operată la plămâni

Ileana Badiu le-a povestit urmăritorilor să a fost absentă din mediul online pentru că a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Vedeta a spus că totul s-a întâmplat după ce a mers la câteva controale de rutină, printre care și un CT abdominal.

Medicul care îi făcea CT-ul i-a sugerat să mute aparatul și spre plămâni, acolo unde s-a găsit o leziune.

„Important e că încep să fiu mai bine, m-am fardat, coafat, cum am învățat singură, pentru că astăzi ies din casă prima oară după două săptămâni.

Dincolo de faptul că a dispărut mătușa din viața noastră, care avea 97 de ani, când te desparți de un om drag este greu întotdeauna.

Am trecut și printr-o intervenție chirurgicală extrem de dificilă. Intervenția aceasta chirurgicală nu a fost o urgență, a fost o alegere, o intervenție planificată.

Asta s-a întâmplat pentru că ducându-mă să fac controale regulate, acum un an și ceva am făcut un CT, care trebuia să fie doar în zona ovarelor și a stomacului, fără vreun motiv, ci face parte din protocolul femei aflată în menopauză.

Doamna de la CT a spus „nu vreți să pun aparatul mai sus să facem un CT și la plămâni?! Am că da”, a povestit Ileana Badiu

A descoperit o leziune la plămâni

După CT-ul la plămâni, vedeta a aflat că are o leziune și s-a hotărât să facă o intervenție chirurgicală din care se recuperează acum.

„Cu această ocazie am aflat că la plămâni există o leziune care nu punea niciun fel de probleme, dar mergând și investigând am înțeles că dacă e ceva acolo, trebuie scos. Am decis să fac această intervenție care, repet, nu este foarte ușoară. Mă felicit că am făcut asta. Ce voiam să vă spun că, din păcate, de la o vârstă este foarte bine să ne căutăm. E mult mai important să previi decât să tratezi.

Acesta este motivul pentru care am dispărut pentru că trebuie să mă refac, iar recuperarea e dificilă. Trebuie să mă readaptez să vorbesc, să respir. Nu am voie să fac sport două luni”, a mai spus Ileana Badiu.

