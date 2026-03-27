De ce vrea Adriana Trandafir să se retragă definitiv din activitatea artistică. „Nu știu câți ani mai am de trăit!” Ce planuri are actrița

Actrița Adriana Trandafir ia în calcul retragerea definitivă din activitatea artistică, după zeci de ani de muncă neîntreruptă. Deși continuă să joace în spectacole și să lucreze cu studenții, artista simte că a venit momentul unei schimbări profunde. Motivele sunt personale, emoționale și țin de o nouă etapă a vieții, pe care spune că o aștepta de mult.

„Muncesc de la 4 ani”. Actrița simte că a venit timpul să încetinească

Adriana Trandafir recunoaște că ritmul intens de lucru, început încă din copilărie, și-a pus amprenta asupra ei. Odată cu împlinirea vârstei de 70 de ani, ce va avea loc pe 26 aprilie 2026, simte că a venit momentul să își acorde timp pentru odihnă și bucurie.

„Eu muncesc, muncesc de la 4 ani. Deși am ieșit la pensie, deși anul acesta fac 70 de ani și am zis gata, stop, vreau să mă odihnesc, să mă distrez, vreau să mă bucur de viață, ceea ce am să și fac”, a declarat actrița, potrivit Spynews.

Chiar dacă încă urcă pe scenă și predă, ea spune că începe să își reducă angajamentele: „Încep să-mi diminuez angajamentele și îmi doresc să mă iubesc mai mult, să mă bucur mai mult.”

O nouă perspectivă asupra vieții: vacanțe, prieteni și timp pentru suflet

Actrița mărturisește că nu știe câți ani mai are de trăit și tocmai de aceea vrea să se bucure de fiecare clipă. Paștele îl va petrece în Spania, unde va fi gazdă pentru prieteni veniți din Canada.

„Nu știu câți ani mai am de trăit și am zis să încep să mă bucur, din când în când, de o vacanță, să mă bucur de prieteni. De Paște merg în Spania, o să fiu gazdă acolo, o să fiu o româncă în adevăratul sens al cuvântului. Ne întâlnim acolo, mâncăm românește, mergem la biserica românească.”

Pentru prima dată, Adriana Trandafir pune pe primul loc nu scena, ci viața personală.

Motivul decisiv al retragerii: cine a convins-o

Cel mai puternic argument pentru retragerea definitivă vine din familie. Nepotul ei, David, în vârstă de 10 luni, a schimbat totul.

„Aș putea să renunț definitiv, m-a convins nepotul meu, care are 10 luni. Aș vrea tot timpul meu să i-l dedic de acum încolo, pentru că dragostea pentru nepoți este cu totul și cu totul altfel față de cum arată dragostea pentru copii, pentru familie. Îmi bate inima mai tare numai când spun David.”

Pentru actriță, rolul de bunică a devenit mai important decât orice rol de pe scenă.

Adriana Trandafir spune că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru șansa de a ajunge în această etapă a vieții. Nepotul este primul din familie, iar acest lucru îi dă un sentiment de împlinire profundă.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa asta și că a avut răbdare cu mine să ajung până la etapa asta pe care mi-am dorit-o. Fiind și primul nepot al familiei, îți dai seama că lucrurile sunt foarte, foarte limpezi de acum încolo.”

Actrița speră ca, în viitor, și fiica ei, Maria Speranța, să îi ofere un alt nepoțel. „Nu mai e importantă nici profesia, nici familia, ci importantă de acum este bunicia mea. Eu sunt deschisă capitolului acesta.”

