Christina Aguilera, apariție spectaculoasă pe covorul roșu, după ce a slăbit 25 de kilograme

Christina Aguilera a întors toate capetele la gala premiilor Breakthrough 2026, unde și-a prezentat noul look, dar și noua siluetă. Artista în vârstă de 45 de ani a slăbit 25 de kilograme, iar acum a pășit pe covorul roșu într-o ținută care i-a scos în evidență silueta.

Christina Aguilera, pe covorul roșu după ce a slăbit 25 de kilograme

Christina Aguilera a apărut mai suplă ca oricând, la premiile Breakthrough din Los Angeles. Vedeta în vârstă de 45 de ani a ales o rochie strâmtă din piele neagră, cu un decolteu adânc, care i-a îmbrățișat talia delicată.

Artista a confirmat că a slăbit aproape 25 de kilograme, etalându-și cu mândrie silueta. Vedeta pop a purtat o rochie neagră, strâmtă, cu o trenă lungă până la podea semnată Salih Balta. Jumătatea superioară a rochiei avea o secțiune mediană cu corset, care cobora până la un material transparent, încrețit, de la talie până la picioare.

Christina Aguilera și-a coafat părul într-un bob scurt cu breton în față.

Artista a fost însoțită la eveniment de logodnicul ei, Matthew Rutler, care este logodit cu Aguilera din 2014. Acesta și-a lăsat iubita să se bucure de lumina reflectoarelor pe covorul roșu pentru o clipă înainte de a-și face simțită prezența, înfășurându-și brațul în jurul taliei ei.

Citește și: Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Vedeta a ales să păstreze numele soțului. Ce au decis pentru cei 3 copii

Citește și: Roxana Vașniuc, declarații sincere despre divorțul de Ionuț. Ce a făcut-o să ia această decizie

Artista și logodnicul ei formează un cuplu de 16 ani

Conform revistei People, Christina Aguilera și Matthew Rutler s-au întâlnit prima dată pe platourile de filmare ale filmului „Burlesque” din 2010. La acea vreme, ea juca rolul lui Ali Rose, în timp ce Rutler lucra în culise ca asistent de producție.

Aceștia o fiică împreună, Summer, în vârstă de 11 ani. Cântăreața mai are un fiu pe nume Max, în vârstă de 18 ani, împreună cu fostul său soț, Jordan Bratman, de care a divorțat în 2010.

Citește și: Fedez, tată pentru a treia oară după divorțul de Chiara Ferragni. Rapperul așteaptă primul copil cu partenera lui, Giulia Honegger

Citește și: Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, din nou împreună. Foștii concurenți de la „Insula iubirii”, în același pat, deși bărbatul are o relație cu Ella Vișan

Deși a ales să nu se căsătorească încă cu Matthew Rutler, Christina Aguilera a vorbit deschis într-un mesaj de ziua de naștere pentru partenerul ei, despre cât de recunoscătoare este pentru angajamentul lui față de ea și fiica lor.

„Ești pur și simplu cel mai bun! Mă impresionezi încontinuu cu cât de devotat, motivat și muncitor ești, fiind în același timp un părinte și partener devotat, iubitor și atent”, a scris ea pe Instagram.

Sursă foto: Profimedia

