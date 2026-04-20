Fedez a confirmat că el și partenera lui, Giulia Honegger, așteaptă primul copil împreună. Rapperul mai are doi copii din fosta căsnicie cu Chiara Ferragni.

Fedez așteaptă al treilea copil, primul cu Giulia Honegger

Fedez (36 de ani) va deveni tată pentru a treia oară în această vară. Partenera lui, Giulia Honegger (23 de ani), este însărcinată. El a fost cel care a confirmat sarcina, după mai multe săptămâni de speculații. Rapperul a distribuit în mediul online o fotografie cu partenera sa la plajă, în care aceasta din urmă își etalează sarcina. Imaginea a fost însoțită de un emoticon cu inimă.

Fedez mai are doi copii, un fiu, Leon, născut în 2018, și o fiică, Vittoria, născută în 2021, din fosta căsnicie cu Chiara Ferragni. Pentru Honegger, acesta este primul copil.

De ce au divorțat Fedez și Chiara Ferragni

Federico Leonardo Lucia, cunoscut drept Fedez, a debutat ca rapper, dar a jonglat și cu televiziunea, online-ul și antreprenoriatul. Pe micile ecrane, Fedez s-a remarcat în rolul de jurat la X Factor Italia, dar și în reality show-ul „The Ferragnez”, disponibil pe Prime Video, care s-a concentrat pe relația lui cu influencerița Chiara Ferragni.

Rapperul și Ferragni au format unul dintre cele mai influente cupluri din Italia. Pe parcursul relației lor, cei doi au fost implicați în mai multe controverse legate de inițiative caritabile mincinoase și de apariții online controversate. Mariajul lor s-a sfârșit în 2024, din cauza infidelității artistului. Rapperul a avut vreme de mai mulți ani o relație în paralel cu Angelica Montini, o stilistă din Italia.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

