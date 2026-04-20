Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Vedeta a ales să păstreze numele soțului. Ce au decis pentru cei 3 copii

Andreea Popescu a divorțat oficial de soțul ei, Rareș Cojoc. Cei doi au avut astăzi, 20 aprilie, înfățișarea finală, după termenul de 30 de zile pe care l-au avut la dispoziție pentru a se răzgândi.

Astăzi, separarea dintre cei doi a devenit oficială și niciunul dintre ei nu mai poate da înapoi. Ei au împreună trei copii, care vor locui așa cum își doresc, atunci când vor fi suficient de mari încât vor putea alege acest lucru.

Andreea a decis să păstreze numele de familie al fostului soțului, cel mai probabil din dorința de a avea același nume ca și cei trei copii ai săi.

Cât despre înțelegerea privind minorii, Andreea și Rareș vor ca despărțirea să nu îi afecteze pe cei trei copii, așa că aceștia vor avea libertatea de a locui unde se simt cel mai bine.

Fosta dansatoare a vorbit despre faptul că a ajuns la un acord cu fostul soț în privința programului copiilor. Cei mici vor locui o săptămână alături de ea și o săptămână alături de tatăl lor.

Imediat după divorț, Rareș Cojoc a precizat că nu are nimic de comentat și a preferat să păstreze discreția.

Andreea Popescu a vorbit despre bonele ei

„Din păcate, Jenny pleacă de la noi. Aici îmi arăta ținuta pe care a purtat-o la interviu, și-a găsit un loc de muncă la o grădiniță și mă bucur pentru ea. Keshika și Lorena rămân alături de noi. Vom avea un nou ritm: o săptămână copiii la mine, una la Rareș, iar bonele vor veni prin rotație în săptămâna în care copiii sunt la mine“, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au despărțit după 10 ani de căsnicie și trei copii împreună. Vedeta a vorbit despre motivele care au dus la separare.

„Am divorțat. Din păcate nu ne-am mai iubit atât de mult cât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider în continuare faptul că o căsătorie e mai mult decât un act, este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și cu foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am decis să coborâm de pe această cruce, din păcate.

Această decizie nu anulează respectul profund pe care eu și Rareș îl avem pentru instituția familiei și mai ales pentru taina căsătoriei. Dar cu toate astea suntem aici. În primul rând, vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care am participat și care a fost interpretat, din vina mea, pentru că eram într-un punct de vulnerabilitate și nu mi-am ales cu grijă cuvintele, ca o infidelitate”, a declarat vedeta.

