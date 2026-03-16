Tensiuni între Meghan Markle și Prințul William. Ce s-a întâmplat între cei doi în timpul unei întâlniri de reconciliere

Prințul Harry și Meghan Markle se află din nou în centrul atenției, după dezvăluirile controversate dintr-o carte despre familia regală britanică. Conform autorului regal Tom Bower, momente tensionate ar fi marcat relația ducilor de Sussex cu prințul William și Kate Middleton.

Tensiuni între Meghan Markle și Prințul William

Un episod tensionat ar fi avut loc la scurt timp după nunta lui Harry și Meghan, în cadrul unei întâlniri informale organizate pentru reconcilierea celor doi frați.

Potrivit lui Bower, citat de The Mirror, discuția, desfășurată în apartamentul de la Kensington Palace, a fost departe de a fi pașnică. Meghan Markle i-ar fi spus direct Prințului William: „Nu-mi mai băga degetul în față”, o replică ce ar fi șocat pe toți cei prezenți.

Deși intenția inițială a fost un „ceai de reconciliere”, întâlnirea s-ar fi transformat într-o confruntare acerbă între cele două cupluri.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al ducilor de Sussex a respins ferm afirmațiile, acuzând autorul că a trecut limita dintre critică și obsesie. Această declarație adâncește controversele și ridică întrebări legate de veridicitatea relatărilor.

De ce nu se înțeleg Kate Middleton și Meghan Markle

Relația dintre Meghan Markle și Kate Middleton ar fi avut momente dificile chiar dinaintea nunții regale din 2018. În cartea autobiografică „Spare”, prințul Harry dezvăluie că un conflict s-a iscat între cele două în urma unei conversații telefonice despre organizarea evenimentului.

Meghan i-ar fi spus lui Kate că are „creier de graviduță”, o expresie considerată ofensatoare de Prințesa de Wales, care abia îl născuse pe Louis.

Acest incident a amplificat tensiunile dintre cele două cupluri, contribuind la deteriorarea relațiilor din cadrul familiei regale.

Deși cartea lui Tom Bower oferă detalii captivante despre viața din interiorul familiei regale, numeroasele controverse ridică semne de întrebare legate de autenticitatea și intenția autorului.

Sursă foto: Profimedia, Hepta

