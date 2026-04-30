Soția șefului Pentagonului a apărut purtând o rochie ieftină de pe Shein. Controverse la Casa Albă după ținuta purtată de partenera lui Pete Hegseth

Jennifer Rauchet, soția lui Pete Hegseth, a stârnit controverse politice după ce ar fi purtat o rochie ieftină la un eveniment formal. Soția secretarului american al apărării, Pete Hegseth, a purtat o rochie care pare similară cu una listată pe Shein la 42 de dolari (și asemănătoare cu alta de pe Temu la jumătate de preț).

Reacții în lanț după ce soția lui Pete Hesgeth a purtat o rochie de pe Shein

Reacțiile negative au apărut inevitabil. Shein este o platformă chineză uriașă de fast fashion, iar Temu este același lucru.

În timp ce Hegseth promovează naționalismul și „America pe primul loc”, alegerea soției sale a demonstrat contrariul.

SUA se află și într-un conflict comercial cu China, iar soțul lui Rauchet a vorbit frecvent despre amenințarea pe care o vede în această țară.

Citește și: De la birou la party: Piesele versatile SHEIN Raffinéa pentru această primăvară

Reacțiile nu au întârziat să apară și au fost mai complexe decât s-ar aștepta oricine, mai ales că sunt stârnite de o rochie cu un umăr gol și aplicații cu strasuri.

Influencerița Ella Devi, care se descrie drept „socialist socialite”, a scris pe X: „soția lui peter hegeseth a purtat o rochie de pe temu la cina corespondenților de la Casa Albă (nu glumesc)”.

Postarea a fost vizualizată de peste 6 milioane de ori. Contul Diet Prada a scris către cei 3,4 milioane de urmăritori: „soția lui Pete Hegseth a purtat fast fashion din străinătate… în ciuda ideologiilor naționaliste ale partidului său”.

Alții au criticat reacțiile negative. Activista de extremă dreapta Laura Loomer a apărat-o pe Rauchet: „Arată incredibil. Credeam că stânga susține ‘taxarea bogaților’? Acum criticați pe cineva că nu a cheltuit 10.000 de dolari pe o rochie purtată o singură dată.”

Citește și: Cum se poartă cămașa albă? Propuneri de ținute care au în comun cămașa albă

Experta în modă sustenabilă Aja Barber consideră că indignarea colectivă este doar un instrument politic. Ea spune că, deși există probleme reale, inclusiv utilizarea hainelor produse în condiții de exploatare, societatea ar trebui să trateze serios aceste aspecte în general, nu doar în contexte politice.

Moda și politica

Moda a fost folosită frecvent ca instrument politic, atât de stânga, cât și de dreapta. De exemplu, Alexandria Ocasio-Cortez a fost criticată pentru o rochie scumpă purtată la Met Gala, iar alte figuri publice au fost judecate pentru alegerile vestimentare considerate prea scumpe sau prea ieftine.

Melania Trump a provocat controverse cu o jachetă Zara de 39 de dolari pe care scria „I really don’t care, do u?”, mai ales din cauza mesajului, nu a prețului.

Politicienii și celebritățile sunt adesea lăudați când poartă haine accesibile publicului larg, însă această perspectivă ignoră problema principală: muncitorii din industria textilă, adesea din țări în curs de dezvoltare, care sunt invizibili în această discuție.

Aja Barber susține că hainele ar trebui să coste mai mult decât nivelul actual de pe piață, deoarece prețurile mici sunt posibile din cauza exploatării. Ideea că fast fashion este necesar pentru persoanele cu venituri mici este, în opinia ei, falsă, deoarece întregul sistem depinde de consumul larg, nu doar de cei cu resurse limitate, conform TheGuardian.

Citește și Ce rochii elegante au ales vedetele pentru dineul de la Casa Albă!

În cazul administrației Trump și al rochiei lui Rauchet, problema nu este lipsa banilor, ci alegerea unei opțiuni asociate cu practici discutabile.

Barber spune că nimeni nu ar trebui să poarte haine produse în condiții de exploatare, indiferent de poziția politică.

