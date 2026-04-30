Soția șefului Pentagonului a apărut purtând o rochie ieftină de pe Shein. Controverse la Casa Albă după ținuta purtată de partenera lui Pete Hegseth

Jennifer Rauchet, soția lui Pete Hegseth, a stârnit controverse politice după ce ar fi purtat o rochie ieftină la un eveniment formal. Soția secretarului american al apărării, Pete Hegseth, a purtat o rochie care pare similară cu una listată pe Shein la 42 de dolari (și asemănătoare cu alta de pe Temu la jumătate de preț).
Influencerița Ella Devi, care se descrie drept „socialist socialite”, a scris pe X: „soția lui peter hegeseth a purtat o rochie de pe temu la cina corespondenților de la Casa Albă (nu glumesc)”.
Postarea a fost vizualizată de peste 6 milioane de ori. Contul Diet Prada a scris către cei 3,4 milioane de urmăritori: „soția lui Pete Hegseth a purtat fast fashion din străinătate… în ciuda ideologiilor naționaliste ale partidului său”.
Alții au criticat reacțiile negative. Activista de extremă dreapta Laura Loomer a apărat-o pe Rauchet: „Arată incredibil. Credeam că stânga susține ‘taxarea bogaților’? Acum criticați pe cineva că nu a cheltuit 10.000 de dolari pe o rochie purtată o singură dată.”
Experta în modă sustenabilă Aja Barber consideră că indignarea colectivă este doar un instrument politic. Ea spune că, deși există probleme reale, inclusiv utilizarea hainelor produse în condiții de exploatare, societatea ar trebui să trateze serios aceste aspecte în general, nu doar în contexte politice.
Moda și politica
Moda a fost folosită frecvent ca instrument politic, atât de stânga, cât și de dreapta. De exemplu, Alexandria Ocasio-Cortez a fost criticată pentru o rochie scumpă purtată la Met Gala, iar alte figuri publice au fost judecate pentru alegerile vestimentare considerate prea scumpe sau prea ieftine.
Melania Trump a provocat controverse cu o jachetă Zara de 39 de dolari pe care scria „I really don’t care, do u?”, mai ales din cauza mesajului, nu a prețului.
Politicienii și celebritățile sunt adesea lăudați când poartă haine accesibile publicului larg, însă această perspectivă ignoră problema principală: muncitorii din industria textilă, adesea din țări în curs de dezvoltare, care sunt invizibili în această discuție.
Aja Barber susține că hainele ar trebui să coste mai mult decât nivelul actual de pe piață, deoarece prețurile mici sunt posibile din cauza exploatării. Ideea că fast fashion este necesar pentru persoanele cu venituri mici este, în opinia ei, falsă, deoarece întregul sistem depinde de consumul larg, nu doar de cei cu resurse limitate, conform TheGuardian.