Cosmin Seleși a vrut să ajungă la Muntele Athos, dar s-a trezit pe patul de spital. Ce a pățit actorul: „Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat de la chin”

Cosmin Seleși a vrut să ajungă pe Muntele Athos și s-a pregătit pentru această călătorie. Se pare că planurile i-au fost date peste cap de o problemă care l-a adus pe patul de spital. Iată ce s-a întâmplat și cum se simte acum actorul.

Cosmin Seleși a vrut să ajungă pe Athos, dar s-a întors din drum

Cosmin Seleși a plecat într-o călătorie, hotărât să ajungă pe Muntele Athos, unde își dorea de mult timp. Totuși, o problemă de sănătate i-a schimbat planurile, iar vedeta a povestit totul pe rețelele de socializare.

Actorul s-a întors din Grecia spre spital chiar cu o seară înainte de a ajunge pe Sfântul Munte.

Seleși a povestit că durerile au început chiar în seara de dinainte de a ajunge pe Athos și a fost pus în fața unei decizii complicate: să plece spre spital sau să rămână în Grecia. A luat decizia corectă și a decis că va ajunge și la Athos atunci când va fi momentul potrivit.

Iată cum s-a întâmplat totul:

„Se spune că nu poți ajunge pe Sfântul Munte Athos dacă nu ești pregătit. Se pare că de această dată nu am fost pregătit, boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă. Am plecat bolnav de acasă, o enterocolită mi-a făcut probleme.

Am zis: „Hai să merg la spital, să-mi fac analize și să-mi dea girul medicii că pot pleca.’ Am primit rezultatele analizelor, am primit tratamentul și am plecat.

Deși frica mă strângea de stomac, speranța că drumul și rugăciunea mă vor vindeca era mai puternică. Mă încredințasem în grija lui Dumnezeu”, a început actorul povestea pe rețelele de socializare.

El a ajuns în Ouranopoli și s-a întâlnit cu câțiva prieteni cu care urma a doua zi să ajungă pe Athos.

„E adevărat, aveam ceva crampe, dar plecasem cu ele de la București. „Trec ele,” mi-am zis, dar peste noapte lucrurile s-au complicat, am avut niște dureri infernale. „Dimineață eram indecis: să plec pe Munte sau să mă întorc la București?

Mă gândeam că dacă ajung pe Munte, Dumnezeu mă va ajuta să scap de dureri, dar frica de necunoscut și de complicațiile medicale în izolare mă paraliza. Speranța că pe Munte voi fi ocrotit de Maica Domnului era mare, dar rațiunea îmi spunea să mă întorc.

O decizie foarte grea, dar am simțit că e un semn. Cu toate că îmi doream foarte mult să ajung pe Munte, am hotărât să mă întorc la București”, a continuat Cosmin Seleși.

Ce diagnostic a primit actorul

Cosmin Seleși a ajuns în București direct la spital, cu dureri din ce în ce mai mari. El a ajuns la aceeași cameră de gardă de la care plecase cu o zi în urmă. Conform rezultatului, Seleși a suferit de o enterocolită gravă pentru care a avut nevoie de antibiotic puternic.

„Aterizat la București, am fugit direct la spital, durerile erau din ce în ce mai mari, la camera de gardă de la care plecasem ieri spre Athos. Personalul, la fel de amabil și de profesionist, m-a pus repede pe un pat, mi-a făcut analizele, perfuzii, ecografie, tot ce a fost nevoie. În maximum o oră am avut și rezultatul! O bacterie nenorocită care mi-a invadat sistemul digestiv și de care nu pot scăpa dacă nu iau un antibiotic puternic.

Mi-au dat antibiotic direct pe venă și m-au trimis acasă. Noaptea nu a fost foarte liniștită, durerile au continuat până azi la prânz, după ce am luat a doua doză de antibiotic” a povestit Cosmin Seleși.

El a spus că medicii au descoperit că a ajuns la timp în București, pentru că altfel ar fi existat urmări grave. Actorul s-a arătat profund recunoscător pentru decizia pe care a luat-o.

„Simt o profundă recunoștință pentru faptul că am luat decizia de a mă întoarce la timp și îi mulțumesc lui Dumnezeu și Maicii Sfinte pentru ajutor și ocrotire.

Acum vin și întreb: Oare nu am fost pregătit să merg pe Muntele Athos sau Maica Sfântă m-a salvat de la chin? Niciodată să nu renunți!”, a mai spus actorul.

