„Fiica mea de 9 ani a fost scuipată pe stradă!” Cosmin Seleși, surprins de mizeria, aglomerația și prețurile mari dintr-o destinație de vacanță intens promovată pe Instagram

Cosmin Seleși s-a lăsat influențat de recenziile din mediul online și a plecat în vacanță în Bali, destinație exotică promovată intens pe Instagram. Profund dezamăgit de ce a descoperit acolo, prezentatorul de la Pro TV a dezvăluit cum arată, de fapt, realitatea de pe insula indoneziană.

Cosmin Seleși a spus cum arată, de fapt, realitatea din Bali

Cosmin Seleși (47 de ani) petrece de aproximativ 17 ani vacanța de iarnă în Thailanda, la căldură. Anul acesta, influențat de tot ceea ce se vehiculează despre Bali, prezentatorul TV și-a schimbat planurile. Alături de soția lui, Irina, și de cei doi copii ai lor, Tudor Nicolae și Ana Ilinca, Cosmin a ales să petreacă cinci zile în Thailanda și cinci în Bali.

„Salut, azi am să vă vorbesc despre Bali așa cum l-am experimentat eu, nu cum îl vedeți pe social media!”, așa și-a început postarea de pe Instagram.

„Poți înota cu broaște țestoase și, în același timp, cu un cal al unui localnic care îl spală în mare lângă tine.”

Cosmin Seleși a ajuns în Bali din dorința de a explora o destinație nouă de vacanță.

„Așa că iată-ne în Indonezia. Am început cu cea mai lăudată insulă de aici, Gili Island. Toată lumea ne-a spus că este superbă, party island, bla, bla… De cum am ajuns am descoperit o plajă frumoasă, dar… nu murdară, foarte murdară! Apa drăguță, poți înota cu broaște țestoase și, în același timp, cu un cal al unui localnic care îl spală în mare lângă tine. Cazarea drăguță, raport calitate-preț ok. În rest, mâncare scumpă. Berea 3,70 € (18,41 RON) la 330 ml. Multă mizerie peste tot, chiar peste tot”, a povestit prezentatorul.

„Dacă mergi pe jos pe stradă trebuie să ai grijă să nu-ți fure cineva telefonul.”

Dezamăgiți de Insula Gili, Cosmin și familia lui s-au relocat în Bali, unde dezamăgirea a continuat.

„Am decis să fugim în prea-lăudatul Bali! Acum e acum! De patru zile caut acel Bali pe care îl laudă toată lumea! Ei bine, nu există! De ce nu spune nimeni despre mizeria de peste tot? Despre vestita boală „Bali Belly”? Despre acele cazări minunate la prețuri mici, dar care de fapt sunt localizate în spate sau undeva departe de civilizație? Că orice drum de o oră îl faci în două sau chiar trei ore! De faptul că dacă mergi pe jos pe stradă trebuie să ai grijă să nu-ți fure cineva telefonul sau să-i smulgă poșeta de pe braț soției? Fiica mea de 9 ani a fost scuipată pe stradă!”, a mai dezvăluit actorul.

Ce este „Bali Belly”

„Bali Belly” este o altă denumire pentru „diareea călătorului”, cauzată de consumul de alimente sau apă contaminate. De obicei, „Bali Belly” este cauzată de bacterii. Cele mai frecvent răspândite bacterii în Bali ar fi Escherichia coli (e coli), Shigella și Salmonella.

„Despre toate acestea de ce nu vorbiți dragi influenceri pro-Bali? Există și lucruri bune, excursie de o zi la o «plantație de cafea» care are 200 m pătrați, apoi o vizită la plantațiile terasate de orez unde plătești biletul de intrare și apoi mai lași vreo 100 €, dacă vrei să te dai cu leagănul sau cu tiroliana. Apoi o vizită la un templu, drăguț, dar, în 5 ore ai terminat cu asta! Găsești restaurante bune, unele foarte bune, dar prețurile sunt ca acasă dacă nu chiar mai mari în unele locuri! Concluzie: de patru zile caut acel Bali de pe conturile voastre, dar nu îl găsesc! Abia aștept să mă întorc în Thailanda!”, a încheiat Cosmin Seleși.

Chef Cătălin Scărlătescu, dezamăgit și el de Bali

O altă vedetă care s-a plâns recent de experiența din Bali este chef Cătălin Scărlătescu. Juratul de la MasterChef a petrecut Revelionul cu iubita lui, actrița Doina Teodoru, pe insula indoneziană, unde a promis că nu se va mai întoarce.

