Cosmin Seleși și soția lui, Irina, nași pentru un cuplu din Maramureș: „Una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea”

Cosmin Seleși a avut parte de o experiență memorabilă în Maramureș. Prezentatorul și soția lui au fost, zilele trecute, nași pentru doi tineri care și-au unit destinul. Cei doi au purtat costume specifice locului și s-a bucurat din plin de acest eveniment.

Cosmin Seleși se declară impresionat de ospitalitatea oamenilor și crede că cine ajunge acolo măcar o dată în viață nu poate avea vreun regret.

Cosmin Seleși, naș în Maramureș

„Sâmbăta trecută am trăit una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Am fost nănaș mare în Botiza, Maramureș, acel loc de poveste care m-a adoptat de câțiva ani încoace. Încă o dată mi-am dat seama ce oameni frumoși, liniștiți și fericiți sunt în aceste locuri.

Am tăiat porcul, am fost după mireasă, am fost la biserică, am băut horincă, oamenii au ieșit în drum să felicite mirii, a fost o sărbătoare! Măcar o dată în viață trebuie să ajungeți în Botiza, nu veți regreta! Lăudăm pe Isus!”, a fost mesajul postat de Cosmin Seleși pe o rețea de socializare.

„Am locuit mulți ani într-o garsonieră în care aveam doar o saltea”

Cosmin Seleși ( 46 de ani) și Irina sunt căsătoriți de peste 10 ani și au împreună doi copii. Cei doi sunt părinți pentru Tudor Nicolae, în vârstă de 12 ani, și Ana Ilinca, de 7 ani.

Dacă astăzi se bucură de o casă spațioasă, Cosmin Seleși și soția lui, Irina, au locuit la început într-o garsonieră.

„Am locuit mulți ani într-o garsonieră în care aveam doar o saltea, și nu, nu glumesc. Abia după ce am cunoscut-o pe Irina au început să apară lucruri prin casă – un scaun, un birou, o masă, un dulap, toate cele necesare. Fericirea nu stă în locație, stă în oamenii pe care-i ai lângă tine și în amintirile frumoase pe care ți le poți face alături de ei”, mărturisea actorul pentru Unica.ro.

Cosmin Seleși și-a cunoscut soția la semafor

Irina și Cosmin Seleși s-au cunoscut în urmă cu 16 ani, la semafor, pe bulevardul Magheru din Capitală. Atunci, cea care i-a devenit soție l-a invitat la un suc.

„Ne-am văzut la ceai, am schimbat numere de telefon. În perioada aia era însoțitor de bord. Lucrurile s-au legat. S-a mutat la mine. Iar acum avem doi copii minunați pe care îi iubim foarte mult”, a declarat actorul în podcastul „Acasă la Măruță”.

Citeşte și: Vica Blochina, despre relația cu Victor Pițurcă, partea ei de adevăr: „Poate mă urăște că s-a aflat și s-a spart această bubă”

Citeşte și: Cristina Spătar, de urgență la spital din cauza lentilelor de contact. Ce i-a interzis cu desăvârșire medicul

Citeşte și: Luke Perry a avut o relație cu Madonna. Cine i-a dat de gol: „M-a tras în dressing și mi-a spus”

Citeşte și: Ce face Antonia Ștefănescu la patru ani de la divorț. „Mă ajută foarte mult Andrei. Facem puștiul fericit!”

Cum și-a cerut Cosmin Seleși soția în căsătorie

La fel ca și întâlnirea lor, și cererea în căsătorie a fost una inedită. Cosmin Seleși nu avea inelul pregătit atunci când și-a anunțat intenția.

„Știi cum am cerut-o pe Irina? Eram în garsoniera ”imensă” din Drumul Taberei. Venisem de la filmare, ne-am intersectat și i-am zis: ”Auzi, nu vrei să fii soția mea?”. Așa am simțit în momentul ăla. A zis: ”Ba da!”. Zic, n-am inel, am plecat la mall să-i iau inel. A ales inelul și apoi am mers la un restaurant libanez tot de la mall”, a mai povestit Cosmin Seleși.

Foto: Facebook





Urmărește-ne pe Google News