Mugurel Vrabete avea un fiu secret dintr-o relație extraconjugală și a trecut prin trei căsnicii. Viața tumultuoasă a artistului

Mugurel (Iulian) Vrabete a lăsat în urmă nu doar o carieră impresionantă alături de Holograf, ci și o viață personală complexă, marcată de alegeri curajoase, iubiri, greșeli asumate și un parcurs profesional neașteptat. Deși publicul l-a cunoscut ca basist, compozitor și textier, puțini știu că înainte de a urca pe scenă, Vrabete a fost arhitect cu acte în regulă.

A fost arhitect înainte să devină muzician

Născut la Craiova, pe 14 octombrie 1955, Mugurel Vrabete a urmat Facultatea de Arhitectură și a profesat în domeniu. A proiectat chiar și o clădire importantă din Alba Iulia, care a funcționat o perioadă ca hotel. În anii ’80, tânărul arhitect era detașat în oraș, unde lucra la proiectul său, fără să bănuiască faptul că destinul îi pregătea o schimbare radicală.

În 1987, la un spectacol susținut la Casa de Cultură din Alba Iulia, membrii Holograf l-au remarcat cântând cu trupa Basorelief. A fost momentul care i-a schimbat viața. În același an, după plecarea basistului Marti Popescu și venirea lui Dan Bittman, Vrabete a fost cooptat în formație.

Ani mai târziu, el povestea cum a renunțat la arhitectură pentru muzică:

„În 1987 terminasem facultatea, începusem să lucrez și m-am decis să mă apuc numai de muzică. Am devenit liber-profesionist, ceea ce atunci părea ceva îngrozitor, acum este un lucru normal. De atunci, muzica a reprezentat, cu siguranță, profesia mea”, declara el în trecut pentru Jurnalul.

Cum și când decis să facă muzică

Pasiunea pentru muzică a apărut încă din adolescență, când a fost „vrăjit de muzica nouă” a anilor ’60. A început cu o chitară, apoi cu mici formații, iar treptat hobby-ul s-a transformat într-o chemare.

„Am fost, ca multă lume în acea perioadă, vrăjit de muzica nouă care apăruse în anii 1960 și mi-am dorit să cânt cu mult înainte de a putea face acest lucru”, povestea artistul.

Deși arhitectura îi oferea stabilitate, muzica i-a oferit libertate. Iar el a ales libertatea.

Căsătorii, relații complicate și trei copii

Dacă în carieră lucrurile au mers constant ascendent, viața personală a lui Mugurel Vrabete a fost mult mai tumultuoasă. Artistul a fost căsătorit de trei ori și a avut trei copii, fiecare cu propria poveste.

Prima lui fiică, Anda Roberta, s-a născut când el abia terminase liceul. A urmat Ana, născută înainte de 1989. Artistul mai avea și un băiat, dintr-o relație extraconjugală.

„Un lucru care s-a întâmplat mult mai repede decât ar fi trebuit: am aflat că voi fi tată! Chiar cu puțin timp înaintea examenului de admitere la facultate. Sigur, aveam o prietenă, și nu mai povestesc ce însemna la vremea respectivă o sarcină întâmplătoare” – povestea el despre momentul în care a devenit tată pentru prima dată.

„Eram amândoi foarte tineri și foarte încrezători, crezând că totul va fi foarte bine, dar, din păcate, în timp, lucrurile n-au mai stat chiar așa. Eram practic doi copii încă pe la părinții lor și un cuplu nu poate rezista așa” – spunea despre primul divorț.

Într-un interviu pentru Tango, el rezuma cu umor amar lecțiile vieții sentimentale:

„Cred că sunt cele trei categorii de oameni: cei inteligenți, care învață din greșelile altora, cei obișnuiți, care învață din greșelile lor, și proștii, care nu învață nici din greșelile lor, în ultima categorie încadrându-mă cu brio.”

Alin Victor, fiul din relația extraconjugală

În 2016, un episod aparent banal a atras atenția tuturor: după un concert de muzică metal, Mugurel Vrabete a fost surprins ajutând un tânăr muzician să își strângă echipamentele, fără ca nimeni să bănuiască legătura dintre ei. Abia ulterior s-a aflat adevărul – cei doi erau tată și fiu, informație dezvăluită de Libertatea după mai bine de două decenii de discreție.

Citeşte şi: Cum arată căsuțele lui Dan Bittman de lângă București. Câți bani cere artistul pentru o noapte de cazare

Citeşte şi: Liliana Ștefan, fosta parteneră a lui Dan Bittman: „Sunt o mamă implicată, ceea ce îmi dă o stare de relaxare în raport cu fiii mei” / Exclusiv

Citeşte şi: Dan Bittman spune că pleacă din România dacă începe războiul. „N-am ce să caut aici! Nu am pe cine să apăr. Plătesc oricât și plec!”

Fiul artistului, Victor era la acea vreme membru al trupei Etheric. A început ca chitarist, urmând inițial drumul tatălui său, apoi s-a orientat către tobe. În jurul vârstei de 30 de ani, acesta activase deja în mai multe proiecte muzicale, inclusiv în formația Secret Society, confirmând că talentul artistic se transmite uneori dincolo de nume și de poveștile complicate de familie.

”Mai am un băiat, dar din afara căsătoriei. Mă bucur că am si un băiat! Alin este în Bucuresti, are acum 17 ani și e elev în clasa a-XI-a la liceul Spiru Haret. Numele tuturor copiilor mei începe cu A si toți sint născuți în octombrie, la fel ca și mine.

Când s-a născut Alin eu încă nu eram divorțat, după care s-au întâmplat alte lucruri. Viața nu ia întotdeauna căile pe care ni le propunem noi, dar asta a fost și au mai trecut vreo zece ani până m-am căsătorit din nou. După ce m-am despărțit de Mihaela, am avut relații de mai lungă sau mai scurtă durată, dar nu m-am mai căsătorit timp de vreo zece ani”, spunea el în 2011.

Un artist recunoscător pentru tot ce a trăit

Deși a avut o viață personală complicată, Mugurel Vrabete se considera un om norocos.

„Am avut norocul mai rar de a-ți face dintr-un hobby o meserie, de a trăi din ceea ce îți face plăcere”, spunea el.

A călătorit, a creat, a inspirat și a rămas până la final un om modest, echilibrat și profund atașat de colegii săi de scenă. Cariera lui rămâne una dintre cele mai impresionante din muzica românească, iar povestea vieții sale – un amestec de talent, curaj, rătăciri și alegeri care l-au transformat într-o figură emblematică a rockului autohton. Mugurel Vrabete a murit joi, 12 martie 2026, la vârsta de 70 de ani.

Foto – Facebook / Hepta

Urmărește-ne pe Google News