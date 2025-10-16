Dan Bittman spune că pleacă din România dacă începe războiul. „N-am ce să caut aici! Nu am pe cine să apăr. Plătesc oricât și plec!”

Dan Bittman a stârnit controverse în spațiul public după ce a declarat că nu ar rămâne să lupte pentru România în cazul unui război.

Într-o apariție recentă la emisiunea „Ai Aflat!” de la Gândul, moderată de Ionuț Cristache, solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a făcut o serie de afirmații care au stârnit reacții intense în spațiul public. Artistul a vorbit deschis despre ce ar face în cazul unui conflict armat pe teritoriul României, mărturisind că nu ar rămâne să lupte, ci ar fugi din țară împreună cu familia.

„Nu am ce să caut aici!”

Bittman a declarat că, în eventualitatea unui război, nu ar ezita să plece din România, indiferent de costuri. „Încerc să fug din țară, să plec, să plătesc oricât și să plec. O spun foarte franc și o să fie mâine headline. Nu am ce să caut aici, nu am pe cine să apăr aici”, a spus artistul în cadrul emisiunii.

Declarația sa a fost însoțită de o critică dură la adresa clasei politice, despre care susține că ar fi printre primii care ar fugi sau s-ar ascunde în buncăre. „Știu exact unde pleacă toți, tot guvernul și toți ăștia și buncărele și nebuncărele și așa și țările în care se duc, o să fie colegi toți cu Potra”, a adăugat Bittman, făcând referire la fostul consilier guvernamental.

„Pe copii o să încerc să îi conving să vină cu mine!”

Artistul a mai spus că ar încerca să își ia și copiii cu el, convins că nu există siguranță sau motivație reală pentru a rămâne într-o țară condusă de oameni care nu dau dovadă de responsabilitate în momente de criză. „Și pe copii o să încerc să îi conving să vină cu mine”, a completat Bittman.

Declarațiile lui Dan Bittman vin pe fondul tensiunilor geopolitice din regiune și al temerilor tot mai mari legate de extinderea conflictelor armate în Europa de Est. În ultimele luni, spațiul public din România a fost marcat de discuții tot mai frecvente despre securitatea națională, în contextul războiului din Ucraina și al instabilității din zona Mării Negre. De asemenea, creșterea bugetului pentru apărare, exercițiile militare comune cu NATO și declarațiile oficialilor europeni privind riscul extinderii conflictelor au alimentat anxietatea publică.

Ce este Mobex 2025 – cel mai mare exercițiu de mobilizare militară

Mobex 2025 este cel mai mare exercițiu de mobilizare organizat în România în ultimele decenii, desfășurat în zona București–Ilfov.

Exercițiul de mobilizare Mobex 2025 a debutat oficial duminică, 12 octombrie 2025, în București și Ilfov. Scopul său este verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, în conformitate cu legislația privind apărarea națională.

Peste 10.000 de rezerviști — inclusiv foști militari în termen și profesioniști din Armata Română — sunt chemați în unități militare pentru:

Instrucție și trageri

Evaluări psihologice și medicale

Echipare militară

Reîmprospătarea cunoștințelor privind utilizarea armamentului

Polițiștii au început să distribuie ordinele de chemare direct la domiciliile rezerviștilor, iar aceștia trebuie să se prezinte în zilele stabilite la unitățile militare arondate.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că toți cei chemați la Mobex nu vor fi trimiși la război, ci participă la un exercițiu planificat încă din 2024. Potrivit colonelului Corneliu Ștefan Pavel, purtător de cuvânt al MApN, „problemele de organizare sunt normale pentru zona Capitalei, care reprezintă 10% din populația României”.

Exercițiul vine într-un moment în care România găzduiește și DACIAN FALL 2025, un amplu exercițiu NATO desfășurat la Cincu și în alte locații, cu participarea a mii de militari din țări aliate. Aceste acțiuni reflectă preocuparea crescută pentru securitatea flancului estic al Europei.

