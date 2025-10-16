Cel mai mare exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului de apărare a început duminică, în București și Ilfov. Astfel că mulți se întreabă ce se întâmplă dacă rezerviștii chemați de armată nu se prezintă la antrenamente.
Ce se întâmplă dacă primești ordin de mobilizare și nu te prezinți
Exercițiul de mobilizare în care peste 10.000 de rezerviști, printre care ultimele generații de militari în termen, dar și foști profesioniști din Armata Română, sunt chemați în unitățile militare, a început duminică, 12 octombrie.
Ordinele de chemare sunt aduse de polițiști celor peste 10.000 de rezerviști și le sunt înmânate personal.
Cei care aleg, însă, să nu se prezinte la antrenamente și trageri, riscă amenzi de până la 1.215 lei.
Persoanele care aleg să ignore chemarea la antrenamente pot primi amenzi cuprinse între 405 lei și 1.215 lei.
Legea 466/2006 prevede la art. 80 că, constituie contravenţie săvârşirea de către angajatori a uneia dintre următoarele fapte: „neprezentarea sau neasigurarea persoanelor stabilite pentru încadrarea comisiilor locale de recrutare-încorporare”.
La art. 81 se precizează care sunt contravențiile, astfel că fapta se pedepsește cu amendă de la 2 puncte la 6 puncte, iar punctul de amendă este de 202,5 lei.
Ultramaratonistul Andrei Roșu se numără printre cei care au primit un astfel de ordin, acesta publicând în mediul online documentul primit de la autorități.
În document scrie că cei care au primit un ordin de chemare trebuie să se prezinte la locul și data prevăzute cu acest document, livretul militar, actul de identitate și permisul de conducere sau documentele de atestare ale calificărilor avute.
De asemenea, persoanele chemate pot cere decontarea cheltuielilor de război.
