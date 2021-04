Dan Bittman (59 de ani) aduce noi acuzații guvernului român. În exclusivitate pentru Antena 3, artistul s-a declarat revoltat de legile după care se organizează înmormântările în contextul pandemiei.

În prezent, persoanele răpuse de COVID-19 trebuie înmormântate în cel mai scurt timp posibil, în sicriu sigilat, iar la înmormântare pot participa doar rudele de gradul 1 și 2, cu avizul Direcției de Sănătate Publică.

Dan Bittman, revoltat de legile după care se organizează înmormântările în contextul pandemiei

„Ne-ați batjocorit un an de zile, mai vreți încă un an? Vindeți seringi, vindeți ce vreți. Acolo e un război politic. Nu mai avem nici dreptul să ne spunem părerea?”, a declarat Dan Bittman, potrivit Spynews.

Cântărețul crede în continuare că pandemia este „o afacere de trilioane de dolari”: „Eu am spus de la începutul acestei pandemiei, din punctul meu de vedere, nu e o pandemie, acest virus nu e letal. Apropo, unde sunt izoletele? Au fost medici care m-au felicitat pentru cum am pus problema.

Ei nu pot să vorbească, pentru că sunt obligați să promoveze virusul. Ați uitat că-n martie ne spălam și dinții cu dezinfectanți?! E o problemă de bani, de trilioane de dolari. Când sunt alegeri scad din pix cazurile.

Puteți să mă băgați de mâine la pușcărie, e crimă cu premeditare ce s-a făcut. Jumătate din oamenii care au murit, au murit cu zile, din cauza testelor fals negative sau pozitive. Sunt vieți pierdute pentru care nu răspunde nimeni!”.

Restaurantul artistului, închis din cauza restricțiilor

„Nu deschid afacerea nici în luna mai. Legea este lege și trebuie respectată. Nu am cum să deschid cu pandemia asta, nu am voie și nu că nu am voie doar eu, ci toți nu avem voie.

Momentan stau acasă, nu am de lucru, unde să mă duc? Concerte nu sunt din cauza coronavirusului, nu am unde să merg”, a spus Dan Bittman, potrivit Impact.

„Nu fac nimic în momentul de față. Stau la mila cuiva, trăiesc din banii din drepturile de artist. Cei de la guvernare mă ignoră. Ce să fac? Pot face eu ceva?”, a mai adăugat artistul.

Ce spune despre vaccin

„Nu știu dacă mă vaccinez. O să văd și eu ce se întâmplă. Eu sunt pro-vaccinare, dar susțin în mod special un tratament. Eu nu sunt împotriva vaccinurilor, a tratamentelor anti-COVID-19, sunt împotriva prostiei.

Eu n-am spus niciodată, fraților, nu vă vaccinați, să nu purtați mască, nu vă feriți de virus! Eu mă iau de o situație imbecilă creată de un an de zile. Eu n-am nicio dilemă medicală și respect toate părerile bazate, fundamentate, dar realitatea ne contrazice”, spunea artistul în februarie 2021, potrivit Spynews.

Dan Bittman și fosta lui parteneră de viață, Liliana, au format un cuplu și o familie timp de 25-26 de ani. Perechea nu s-a căsătorit niciodată. Artistul și Liliana au împreună trei fii, Alexandru, Patrick și Mark Bittman. Doi dintre fiii săi îi calcă pe urme. Alex se prezintă artistic Alex & Tugay, sub propriul proiect de muzică trap.

În timp ce mezinul, Mark, cântă la chitara electrică. Fiul mijlociu al solistului, Patrick, este pasionat de fotbal, fiind legitimat în cadrul unui important club, relatează Libertatea.

