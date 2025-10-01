Dan Bittman și-a donat toată averea. De ce a făcut un astfel de gest și la cine au ajuns toate bunurile

Dan Bittman a decis să își doneze întreaga avere. El a făcut mărturisile șocante în cadrul unui podcast, în care a explicat că nu mai are niciun bun, pentru că le-a trecut pe numele altcuiva. Iată ce a făcut cântărețul.

Dan Bittman nu mai are niciun bun pe numele lui

Dan Bittman a recunoscut că nu mai deține nici locuințe, nici terenuri și nici altfel de bunuri. Toată averea lui a fost donată.

El a explicat că a lăsat totul pe numele fostei sale partenere, mama copiilor lui. Motivul, spune artistul, este că nu mai este interesat de lucruri materiale.

”Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei copiilor mei. Tocmai pentru că nu mă interesează. Pentru că știu că pot să le mai fac dacă vreau. Dacă nu sunt bolnav, doamne-ferește și mai am ceva de muncit, în timp fac. Mama copiilor avea o vorbă și avea o vorbă bună.

Când nu a mai fost valabilă vorba aia am zis că nu mai am de ce să țin casele. Vorba era că nu contează unde stai, și într-o garsonieră dacă stai, ce se întâmplă în garsoniera aia e mult mai important decât pereții. Adică sufletul de acolo și atmosfera și cum reușești să fie bine.

Citește și: Cum arată căsuțele lui Dan Bittman de lângă București. Câți bani cere artistul pentru o noapte de cazare

Și au fost zeci de ani în care a mers șandramaua și era suflet acolo. Când s-a pierdut lucrul ăsta m-am întrebat, ce să fac să rămân singur în ele, eu nu am nevoie de așa ceva”, a spus el.

Dan Bittman s-a despărțit de mama copiilor săi după 25 de ani de relație

Dan Bittman s-a despărțit de Liliana Ștefan, mama băieților săi. Cei doi au fost împreună 25 de ani și au continuat să locuiască împreună, deși nu s-au mai înțeles bine. Au împreună 3 copii, iar din 2019 au decis să nu mai locuiască împreună.

Citește și: Vacanțele vedetelor, „stricate” de companiile aeriene. Oana Ioniță, Dan Bitman și Sanda Ladoși, blocați pe aeroport

Cu toate că s-au despărțit, Dan Bittman a avut mereu doar cuvinte de laudă la adresa femeii lângă care a stat mai bine de 2 decenii.

„25 de ani ne-am înțeles bine, 29 am stat împreună, cu bine, cu rău, dar a fost o femeie care a știut întotdeauna, cu înțelepciune, să aibă grijă din umbră de tot ce însemna casă, copii și așa mai departe”, a explicat Dan Bittman.

El a recunoscut că ar fi schimbat multe în relația cu Liliana, însă regretele nu își au rostul.

Urmărește-ne pe Google News