Sore, dezvăluiri despre carieră, rolul de mamă și viața de cuplu: „Dragostea adevărată este atunci când te simți ascultat, te simți văzut și simți că poți construi cu adevărat”

Sore a spus, în exclusivitate pentru VIVA!, cum se împarte între carieră și fiica ei, Erin, ce apreciază cel mai mult într-o relație de cuplu, dar și cu ce presiuni s-a confruntat în timpul facultății de Regie de film.

Sore, dezvăluiri despre carieră, rolul de mamă și viața de cuplu

Sore a fost gazda actorilor din Bridgerton, sezonul 4, la balul mascat de la Palatul Parlamentului. Artista i-a întâmpinat pe Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) și Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) pe scena evenimentului și le-a adresat câteva întrebări despre noul sezon.

Înainte de momentul culminant al serii, care a inclus și o cerere în căsătorie în prezența actorilor, Sore a vorbit cu VIVA! despre proiectele la care lucrează în prezent, dar și despre aspectele mai personale ale vieții sale, precum fiica ei, Erin, și așteptările sale de la partenerul de cuplu.

Bună seara, Sore, și bine ai venit la balul Bridgerton! În primul rând dă-ne câteva detalii despre ținuta ta din această seară.

M-am îmbrăcat într-o rochie de prințesă, așa cum mi-ar plăcea să cred că aș fi purtat dacă aș fi trăit în acea perioadă, undeva la mix-ul între Regency și următoarea epocă, dar mi-am dorit ceva alb ca să fie în contrast cu părul, în special, și de ce nu poate atrage după ea și o nuntă? (referitor la cererea în căsătorie de la evenimentul de la Palatul Parlamentului)

Cu ce s-a confruntat în timpul facultății de Regie

Ce iubești cel mai mult la partenerul tău?

Știi că, așa cum cred că și serialul ăsta ne învață, dragostea adevărată este atunci când te simți ascultat, te simți văzut și simți că poți construi cu adevărat ceva alături de omul de lângă tine. Iar, mă rog, așa cum ați văzut în ultimul sezon, e vorba despre societatea care impune anumite lucruri. Noi suntem din fericire într-o perioadă în care putem alege pe cine se iubim fără să ne reproșeze nimeni nimic și cred că trebuie să ne întoarcem exact la lucrurile astea, cele mai importante, să te simți realmente tu lângă omul de lângă tine.

Ai simțit vreodată în vremurile noastre că societatea te presează să faci ceva anume, ca femeie?

Din fericire, cred că sunt printre norocoase și nu m-am lovit nici de stereotipuri și nici de prea mari provocări, dar au fost momente, de exemplu, în facultate. Eu, urmând o facultate mai masculină văzută la vremea respectivă, și anume Regie de film, colegii mei majoritatea erau bărbați și m-am lovit un pic de presiune aceasta. Profesorii simțeau că eu n-aș fi suficient de bună pentru că sunt femeie și că ar fi mai bine să mă duc la actorie. Asta mi s-a spus des. Nu i-am ascultat, am terminat Regia, dar tot am făcut actorie. Dar regia este o meserie care cred eu că se dezvoltă în tine ca om pe măsură ce înaintezi în vârstă și acumulezi experiență, indiferent dacă ești femeie sau bărbat.

Cum reușește să se împartă între carieră și rolul de mamă

Cum reușești să te împarți între viața de familie și cariera?

Cu vinovăție. Orice mamă cred că poate răspunde cu același răspuns. Nu ai niciodată sentimentul că ești perfectă, nici la job, nici acasă, pentru că întotdeauna trebuie să sacrifici sau să dăruiești timp celeilalte părți. Dar îmi aduc o imensă bucurie ambele și atunci tot ce pot eu să fac este să trăiesc așa cum știu și să-i dau exemplu fiicei mele că pe lângă viața de familie, pe lângă responsabilitatea de părinte, este foarte important tu ca om să te-ntorci și la tine, să te uiți la ce-ți place și ție să faci.

La ce proiecte lucrezi în prezent?

Mai să știi că anul 2026 este unul extraordinar de încărcat deja, în sensul că pe lângă podcast, viața de antreprenor și ceea ce mai fac și știți deja, anul acesta mă întorc în muzică. Mi-a fost atât de dor, atât de dor și chiar acum, pe 20, se lansează piesa cu Vunk, una dintre trupele pe care le-am apreciat dintotdeauna și o să tot mai urmeze lansări.

