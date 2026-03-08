Imagini rare cu Gabi Tamaș și soția lui, Ioana, în ziua nunții. Între ei este o diferență de vârstă de patru ani

Gabi Tamaș și soția lui, Ioana, s-au căsătorit în 2012 și împreună au o fiică, Selena. Iată cum arătau în ziua nunții.

Imagini rare cu Gabi Tamaș și soția lui, Ioana, în ziua nunții

Gabi Tamaș și soția sa, Ioana, sunt un exemplu de stabilitate și dragoste în showbizul românesc. Cu peste 20 de ani de iubire și 13 ani de căsătorie, povestea lor continuă să inspire. Cei doi și-au unit oficial destinele în 2012.

Ziua nunții a fost una memorabilă, iar fotografiile surprinse atunci rămân o mărturie a fericirii lor. Gabi, cunoscut pentru aparițiile sale sportive, a renunțat la echipamentul obișnuit și a optat pentru un costum elegant, completat de o cravată. În același timp, Ioana strălucea într-o rochie albă, decorată cu pene. Un buchet de bujori roz a completat perfect ținuta, în perfect acord cu machiajul discret și manichiura impecabilă.

Citește și: Ce fiică frumoasă are Gabi Tamaș de la Asia Express 2025. Fotbalistul își mai dorește un copil: „Să dea Domnul! Lucrăm”

Au fost la un pas de divorț: „Eu eram de vină”

Gabi și Ioana au trecut prin diverse etape de-a lungul anilor, dar au rămas uniți, chiar și în momentele dificile. Într-un interviu oferit înainte de plecarea sa la Survivor, Gabi Tamaș a recunoscut că nu toate momentele din relația lor au fost ușoare.

„(A fost vreun moment al vieții tale în care să simți că te cheamă la notar? – n.red.) Da, au fost mai multe. Eu eram de vină. Certurile sunt normale într-o căsnicie”, a mărturisit el, în cadrul unui podcast moderat de Bursucu.

Citește și: Cât costă o ședință de Pilates cu Ioana Tamaș, soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express 2025

Cum a început povestea de dragoste dintre Gabi și soția lui

Gabi și Ioana Tamaș formează un cuplu de peste 20 de ani și sunt căsătoriți din anul 2012. Cei doi se cunosc încă din adolescență, iar împreună au o fiică, Selena. „Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani (el avea 20 – n.red.). Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenție”, spunea Ioana Tamaș în urmă cu mai mult timp, la Antena Stars.

În prezent, Gabi Tamaș participă la emisiunea Survivor, unde demonstrează zi de zi că este un luptător nu doar pe teren, ci și în viață. Sportivul face față cu brio provocărilor din Republica Dominicană, iar determinarea sa este evidentă.

Foto: Instagram; Antena 1

Urmărește-ne pe Google News