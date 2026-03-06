Nicolae Guță Jr., fiul cântărețului de manele Nicolae Guță, a fost reținut pe 2 martie, pe DN 66, după ce a condus sub influența substanțelor interzise, fără permis valabil și fără asigurare RCA.

Fiul lui Nicolae Guță, reținut pentru condus sub influența drogurilor

Nicolae Guță Jr. a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând fără permis și sub influența unor substanțe interzise, potrivit Cancan.

La data de 2 martie 2026, pe DN 66, în zona Hațeg, polițiștii rutieri au tras pe dreapta un autoturism. La volan se afla Nicolae Guță Jr., în vârstă de 34 de ani, care, în urma verificărilor, s-a dovedit că avea permisul suspendat încă din 2023. Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a fost negativă, dar bărbatul a refuzat să fie testat pentru consumul de substanțe psihoactive.

Nicolae Guță Jr., are de plătit o amendă de 7.670 de lei

Conform comunicatului IPJ Hunedoara, „un bărbat de 34 de ani, din Petroșani, a fost reținut în urmă cu puțin timp de polițiști pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj, după ce analizele toxicologice au confirmat prezența unor substanțe interzise în organism”.

Pe lângă faptul că a condus cu permisul suspendat, autoturismul lui Nicolae Guță Jr. nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă. Polițiștii i-au aplicat o amendă contravențională de 7.670 de lei și i-au reținut certificatul de înmatriculare, precum și plăcuțele mașinii. După administrarea probelor, tânărul a fost reținut și urmează să fie prezentat magistraților pentru luarea măsurilor legale.

Antecedentele lui Nicolae Guță Jr.

Din păcate, acesta nu este primul derapaj al lui Nicolae Guță Jr. În 2023, permisul său de conducere a fost suspendat după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. La 26 februarie 2023, el a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, fiind pus sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani.

