Ce fiică frumoasă are Gabi Tamaș de la Asia Express 2025. Fotbalistul își mai dorește un copil: „Să dea Domnul! Lucrăm”

Adelina Duinea
.

Gabi Tamaș și soția lui, Ioana, sunt părinții unei fiice, Selena, în vârstă de 13 ani. Adolescenta a moștenit cele mai frumoase trăsături de la ambii ei părinți.

Gabi Tamaș se poate considera un bărbat norocos, are o familie frumoasă și o carieră împlinitoare. Soția lui, Ioana, este instructor de Pilates, iar fiica lor, Selena, este încă mică pentru a spune cu certitudine ce carieră își dorește să urmeze. Cu doi părinți pasionați de sport însă, nu ne-ar mira ca adolescenta să le calce pe urme.

Gabi Tamaș este un soț și tată implicat. Fotbalistul spune că își tratează atât soția, cât și fata cu aceeași atenție.

„Tăticii, în general, sunt mai protectivi cu familia, și cu soția și cu fetele. Nu pot să spun că sunt mult mai protectiv față de ea decât față de soție. Sunt la fel cu amândouă”, a spus concurentul de la Asia Express 2025, pentru Spynews.ro.

În cadrul aceluiași interviu, sportivul a spus că l-ar bucura foarte tare ca el și soția lui să mai aibă încă copil. Întrebat dacă își dorește un băiat, Gabi a răspuns: „Să dea Domnul. Sau încă o fetiță. Cine știe. Lucrăm. Lucrăm la un plovăr. (râde) Să dea Domnul!“.

Gabi Tamaș a ținut să precizeze că nu și-a dorit niciodată să aibă fată sau băiat. „Îmi place foarte mult (să fie tată – n.red.). Nu am fost genul de om care, dom’le, vreau băiat sau vreau fată. Este al nostru și ne bucurăm cu toții de el”, a spus concurentul de la Asia Express 2025.

Cum a început povestea de dragoste dintre Gabi Tamaș și soția lui

Gabi și Ioana Tamaș formează un cuplu de peste 20 de ani și sunt căsătoriți din anul 2012. Cei doi se cunosc încă de când Ioana era adolescentă.

„Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani (el avea 20 – n.red.). Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenție”, spunea Ioana Tamaș în urmă cu mai mult timp, la Antena Stars.

Gabi Tamaș s-a întors pe terenul de fotbal după Asia Express 2025

În luna octombrie, la aproape fix doi ani de la retragerea din fotbal, Gabi Tamaș a anunțat că a decis să se întoarcă pe gazon în lotul formației Roberto Ziduri, din Liga 4.

„M-am dus la Roberto Ziduri să-i ajut! M-am dus gratis, nu pentru bani. Să mai fac mișcare! Sunt condiții bune. Ai un teren de antrenament care este și de joc, vestiare, nu îți trebuie mai mult. Am văzut acolo un domn care investește niște bănuți și vrea să tragă la promovare. Obiectivul este promovarea. Și acolo, dar și aici (n.r. – râde). Am văzut ce buget a avut în anii trecuți și mi s-a părut aberant pentru liga a patra. Sunt orgoliile oamenilor de acolo, dar mie mi se pare puțin cam mult. Adică o sumă cam mare pentru liga a patra”, a spus Gabi Tamaș, pentru ProSport.

