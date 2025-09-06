  MENIU  
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică

Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică pe nume Selena. Cei doi parteneri de viață sunt căsătoriți de 13 ani și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Acum, fostul jucător de fotbal va fi văzut în cadrul emisiunii Asia Express de la Antena 1, unde a participat alături de Dan Alexa.

Totul despre Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul fundaș român, cu o carieră în cluburi din România, Anglia, Franța și Turcia, ajunge acum pe micile ecrane în reality show-ul care testează limitele concurenților. Rămâne de văzut cum s-a descurcat fostul fotbalist în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Gabriel Sebastian Tamaș, născut pe data de 9 noiembrie 1983 la Brașov, este un fotbalist român retras din activitate, cunoscut pentru rolul său de fundaș. Cariera lui a început chiar în orașul natal, la echipa ICIM Brașov, unde sub îndrumarea antrenorului Adrian-Horia Stan și-a dezvoltat abilitățile și a făcut primii pași în fotbalul profesionist.

Talentul său nu a rămas neobservat, iar în anul 2002 a fost transferat la Dinamo București, echipă care i-a oferit accesul către fotbalul de nivel înalt.

Un an mai târziu, sportivul a ajuns în Turcia, la Galatasaray, iar în ianuarie 2004 a semnat cu Spartak Moscova, fiind însă împrumutat rapid înapoi la Dinamo București, unde a evoluat încă un sezon și jumătate. După o perioadă scurtă la Celta Vigo și un sezon în Franța, la Auxerre, s-a întors la Dinamo în 2008 tot sub formă de împrumut. În 2009 și-a prelungit șederea la Dinamo și a fost numit căpitan al echipei.

În ianuarie 2010 și-a continuat cariera în Anglia, la West Bromwich Albion, unde a jucat inițial împrumutat de la Auxerre, clubul englez achiziționându-l definitiv câteva luni mai târziu.

După experiența în Premier League, Gabriel Tamaș s-a întors în România, semnând cu CFR Cluj pentru un sezon, însă a fost concediat din cauza comportamentului său în afara terenului, legat de viața socială și consumul de alcool.

În anul 2022, sportivul a continuat să joace pentru Petrolul Ploiești.

Sportivul s-a retras din activitate în anul 2023

Gabriel Tamaș s-a retras din activitate pe data de 27 octombrie 2023, la vârsta de 39 de ani, în timp ce juca la Concordia Chiajna în Liga a II-a. Retragerea a venit după ce a fost acuzat că a venit beat la antrenament și a avut un conflict cu antrenorul Erik Lincar.

Într-o conferință de presă, sportivul a spus că, deși putea continua fizic, psihic nu mai avea putere să joace. El a mai precizat că nu a fost „neica nimeni sau alcoolist” și că lipsa ambiției coechipierilor de a promova l-a determinat să se retragă.

După aceea, Gabi Tamaș a semnat cu echipa de old-boys Atletico Floreasca, care joacă în Campionatul din Ilfov, cu meciuri de 80 de minute.

Fostul fotbalist este căsătorit și are o fiică

Gabriel Tamaș s-a căsătorit în anul 2012 cu Ioana, o tânără din Brașov cu un trecut în gimnastică și absolventă a Facultății de Sport. Cei doi parteneri de viață au împreună o fiică, pe Selena, cu care se mândresc ori de câte ori au ocazia.

Fostul jucător de fotbal și soția lui s-au cunoscut în perioada în care fotbalistul evolua la Dinamo, iar Ioana era doar o adolescentă.

„Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani. Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenţie”, a spus Ioana, soția lui Gabi Tamaș, în urmă cu ceva timp, pentru Antena Stars.

Gabriel Tamaș participă la Asia Express alături de Dan Alexa

Gabriel Tamaș participă la Asia Express alături de Dan Alexa. Cei doi au plecat împreună în aventura vieții lor și s-au bucurat de tot ceea ce au trăit acolo.

„De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările si voiam să incerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineînteles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo … emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”, a spus Gabriel Tamaș înainte de a pleca în aventura vieții lui.

