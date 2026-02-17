  MENIU  
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1. Fotbalistul, primul concurent al noului sezon Asia Express

Gabriel Torje a semnat cu Antena 1. Fotbalistul, primul concurent al noului sezon Asia Express

Oana Savin
.

Gabriel Torje (36 ani) este primul concurent care a semnat contractul cu Antena 1 pentru noul sezon al emisiunii Asia Express. Fotbalistul este pregătit să le calce pe urme colegilor săi, Dan Alexa și Gabri Tamaș, care au câștigat sezonul 9 al show-ului.

Gabriel Torje, concurent la Asia Express 2026

Gabriel Torje este pregătit să plece în marea aventură Asia Express, însă pentru moment nu se știe cine îi va fi coechipier. Fotbalistul nu este pentru prima dată curtat de Antena 1. Potrivit gsp.ro, acesta trebuia să facă echipă anul trecut cu Gabi Tamaș, însă atunci a refuzat oferta.

Astfel, Torje este primul concurent care a semnat contractul cu Antena 1 pentru ediția din acest an, care ar urma să fie difuzată în toamnă.

Fotbalistul, care a împlinit 36 de ani în noiembrie 2025, nu a mai intrat pe teren de un an, ultima sa performanță fiind pentru AFC Câmpulung Muscel în Liga 2, în decembrie 2024.

Deși nu și-a anunțat retragerea din fotbal, acesta nu a mai evoluat în ultima perioadă, însă a fost lăudat de Gigi Becali pentru activitatea sa de analist TV.

Gabriel Torje a mai evoluat în România pentru Politehnica Timișoara, Dinamo și Concordia Chiajna, precum și pentru Farul Constanța.

Totuși, cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o peste hotare. Acesta a evoluat în Serie A, la Udinese, și La Liga, unde a jucat pentru Granada și Espanyol.

Care sunt țările străbătute la Asia Express 2026

Antena 1 încă nu a făcut niciun anunț cu privire la cele trei țări pe care concurenții sezonului 10 Asia Express le vor străbate.

În ceea ce privește premiul cel mare, anul trecut postul de televiziune le-a oferit câștigătorilor 35.000 de euro.

Însă, fiecare concurent își negociază contractul pe etapă, astfel că, indiferent că vor câștiga sau nu marele premiu, aceștia nu vor pleca acasă cu mâna goală, ci cu câteva mii de euro.

Anul trecut, Gabriel Tamaș și Dan Alexa au primit câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs, pe lângă premiul de 35.000 de euro.

„E sută la sută total diferit de ceea ce se vede la televizor. Nu m-am uitat la niciun episod până acum… Acum, când stau să mă gândesc prin ce-am trecut, mă felicit! Noi am plecat cu gândul de a ne distra și de a ne simți bine. Asta am făcut! În plus, nu ne-am făcut de râs”, a spus Gabriel Tamaș despre Asia Express.

