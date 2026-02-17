Gabriel Torje a semnat cu Antena 1. Fotbalistul, primul concurent al noului sezon Asia Express

Gabriel Torje (36 ani) este primul concurent care a semnat contractul cu Antena 1 pentru noul sezon al emisiunii Asia Express. Fotbalistul este pregătit să le calce pe urme colegilor săi, Dan Alexa și Gabri Tamaș, care au câștigat sezonul 9 al show-ului.
Gabriel Torje este pregătit să plece în marea aventură Asia Express, însă pentru moment nu se știe cine îi va fi coechipier. Fotbalistul nu este pentru prima dată curtat de Antena 1. Potrivit gsp.ro, acesta trebuia să facă echipă anul trecut cu Gabi Tamaș, însă atunci a refuzat oferta.
Anul trecut, Gabriel Tamaș și Dan Alexa au primit câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs, pe lângă premiul de 35.000 de euro.
„E sută la sută total diferit de ceea ce se vede la televizor. Nu m-am uitat la niciun episod până acum… Acum, când stau să mă gândesc prin ce-am trecut, mă felicit! Noi am plecat cu gândul de a ne distra și de a ne simți bine. Asta am făcut! În plus, nu ne-am făcut de râs”, a spus Gabriel Tamaș despre Asia Express.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabriel Torje
Sursă foto: Instagram
