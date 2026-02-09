Real Madrid plânge pierderea legendei Manuel Bueno, care a încetat din viață la vârsta de 86 de ani. Cu 13 trofee câștigate în 12 ani, talentul său rămâne o parte din istoria fotbalului mondial.

Manuel Bueno a murit la 86 de ani

Real Madrid este în doliu după pierderea unei adevărate legende a fotbalului. Manuel Bueno Cabral, cunoscut sub numele de Manolín Bueno, a încetat din viață la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă și amintiri de neuitat pentru fanii echipei madrilene. Vestea dispariției sale a fost anunțată de club, care i-a adus un omagiu emoționant.

„Real Madrid C. F., președintele său și Consiliul de Administrație regretă profund moartea lui Manolín Bueno, una dintre marile legende ale Real Madrid. Real Madrid dorește să-și exprime condoleanțele și afecțiunea față de familia sa. Odihnește-te în pace”, a transmis clubul în cadrul unui comunicat.

Manolín Bueno a fost un maestru al jocului cu piciorul stâng, reușind să impresioneze chiar și în umbra unei alte legende a fotbalului, Paco Gento.

Între 1959 și 1971, Manuel Bueno a îmbrăcat tricoul alb al Real Madrid în 119 meciuri oficiale, marcând 27 de goluri și contribuind la câștigarea a nu mai puțin de 13 trofee. Printre acestea se numără două Cupe ale Campionilor Europeni, o Cupă Intercontinentală, opt titluri în La Liga și două Cupe ale Spaniei.

Cine a fost Manolín Bueno

Talentul său a fost evident încă din copilărie, influențat de tatăl său, care a fost portar la Sevilla și Cádiz.

Manuel Bueno și-a început cariera la Cádiz, unde a fost remarcat pentru abilitățile sale excepționale, fiind transferat la Real Madrid după un sezon impresionant.

Chiar dacă a jucat adesea ca rezervă pentru Paco Gento, Manolín Bueno a fost o piesă importantă în echipa madrilenă. Prezența sa pe teren a fost sinonimă cu eleganță și determinare, iar contribuția sa la succesul clubului este incontestabilă.

„A fost un fotbalist care a pus mereu echipa pe primul loc, oferind momente de neuitat pe teren”, au declarat surse din interiorul clubului.

După încheierea colaborării cu Real Madrid, pe 30 iunie 1971, Manuel Bueno a continuat să joace pentru Sevilla timp de două sezoane, înainte de a semna cu Ballon de Cádiz, unde și-a încheiat cariera la vârsta de 36 de ani.

Manolín Bueno nu a fost doar un jucător de fotbal, ci și un simbol al pasiunii pentru acest sport. Prin talentul său, a inspirat generații întregi de jucători și suporteri. Pierderea sa reprezintă o pagină tristă în istoria fotbalului, dar amintirea sa va rămâne vie în inimile tuturor celor care l-au admirat.

Sursă foto: Profimedia

