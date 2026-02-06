Dragoș Sprînceană, acuzații grave la adresa lui George Simion: „Mi-a spus că a făcut lobby împotriva României”

Dragoș Sprînceană, om de afaceri român stabilit în Statele Unite și fost propus în 2025 de Marcel Ciolacu ca «emisar special» pentru relațiile dintre România și SUA, a lansat acuzații dure la adresa liderului AUR, George Simion. Potrivit unei postări pe platforma X, Sprînceană afirmă că Simion ar fi recunoscut, într-o întâlnire din România, că a făcut lobby pentru excluderea țării noastre din programul Visa Waiver. Scopul? Obținerea de capital electoral în detrimentul Coaliției de guvernare.

Dragoș Sprânceană, acuzații grave la adresa lui George Simion

Într-o declarație publicată în ianuarie 2025, Dragoș Sprînceană a povestit că a aflat despre presupusul lobby al lui George Simion în timpul unei vizite oficiale la București, organizată înainte de alegerile prezidențiale. El participase la o serie de interviuri alături de Trey Trainor, președintele Comisiei Federale Electorale Americane, și Aaron Gentry.

„Prin admisia lui personală, (n.r. George Simion) mi-a spus că a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României, pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver, doar pentru a-și crea capital electoral împotriva coaliției”, a afirmat Sprînceană, citată de Digi24.

Mai mult, acesta l-a acuzat pe liderul AUR că este un „trădător de țară” și a susținut că acesta ar fi cheltuit milioane de dolari în SUA pentru a-și asigura întâlniri la nivel înalt și a-și construi o imagine politică.

„Tuturor membrilor de la AUR, vă felicit pentru tot ce faceți! Dar sunteți conduși de un mic trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”, a adăugat Dragoș Sprânceană.

Reacția AUR

În fața acuzațiilor grave, reprezentanții AUR au răspuns printr-un comunicat general, ignorând să comenteze direct asupra declarațiilor lui Dragoș Sprînceană.

Aceștia au declarat că este vorba despre simple „opinii personale și interpretări făcute de un apropiat al fostului premier Marcel Ciolacu și al guvernării PSD-PNL, după ce a apărut în stenogramele Adrianei Georgescu”.

De cealaltă parte, Dragoș Sprînceană susține că a încercat să convingă oficialii americani să reintroducă România în programul Visa Waiver, acuzând totodată partidele de guvernământ – PSD, PNL și USR – că nu au mai abordat acest subiect în spațiul public.

Visa Waiver: promisiuni neîmplinite

În ianuarie 2025, autoritățile de la București au anunțat că România urma să fie inclusă în programul Visa Waiver, un pas important pentru facilitarea călătoriilor fără viză în SUA. Cu toate acestea, decizia a fost suspendată și ulterior anulată de Departamentul american pentru Securitate Internă. PSD, aflat la guvernare la momentul respectiv, nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la situație.

În urma dezvăluirilor, fostul purtător de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a anunțat inițiativa unui proiect de lege menit să limiteze utilizarea fondurilor publice de către partidele politice în scopuri care ar putea aduce prejudicii imaginii României.

„Propunem interzicerea explicită a utilizării subvenției de la bugetul de stat pentru finanțarea unor campanii, acțiuni sau mesaje care: aduc atingere imaginii României sau intereselor sale fundamentale, răspândesc teorii ale dezinformării sau manipulării informaționale, promovează discursul urii, discriminarea sau violența”, a declarat Ionuț Stroe.

