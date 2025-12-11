George Simion critică Recorder pentru documentarul „Justiție Capturată”: „Voi nu sunteți democrați, aveți propria agendă”

George Simion, liderul AUR, a lansat critici la adresa Recorder, după apariția documentarului „Justiție Capturată”. Declarația a fost făcută într-un clip video publicat pe Facebook, în care Simion a abordat și alte subiecte politice.

George Simion acuză Recorder de lipsă de imparțialitate

George Simion, liderul AUR, a acuzat Recorder de lipsă de imparțialitate, după ce publicația a realizat o anchetă care a scos la lumină corupția din sistemul judiciar românesc. Documentarul „Justiție Capturată” a fost urmărit de milioane de români în două zile de la lansare.

„Puteți să aveți 500.000 de vizualizări, un milion de vizualizări, lumea nu vă mai crede”, a declarat George Simion, în mediul online.

Simion a criticat vehement echipa Recorder pentru că nu a reacționat când s-au anulat alegerile din 2024. „Vor unii și alții să ne vadă reacționând la documentarul Recorder. Ei n-au reacționat când s-au anulat alegerile”, a spus liderul AUR.

„Voi aveți propria agendă”

De asemenea, acesta a afirmat că jurnalistul Alex Nedea „a făcut campanie contra lui”. Totuși, potrivit HotNews.ro, Alex Nedea nu este autorul documentarului „Justiție Capturată”, realizat de Andreea Pocotilă și Mihai Voinea. Nici portretul de candidat al lui George Simion, publicat anterior de Recorder, nu a fost realizat de Nedea.

Simion a continuat să acuze Recorder de părtinire politică, afirmând: „Voi nu sunteți democrați, nu sunteți cu acei cetățeni care sunt batjocoriți în instanțe. Voi aveți propria agendă și conducătorii voștri care au toată puterea”.

În plus, politicianul susține că partidul pe care îl conduce reprezintă singura forță capabilă să aducă schimbări reale în România: „Singurii care pot face ceva în România suntem noi, cei batjocoriți, umiliți, făcuți extremiști, suveraniști și așa mai departe“.

Impactul documentarului „Justiție Capturată”

Documentarul Recorder a avut un impact semnificativ, devenind unul dintre cele mai vizionate materiale video ale platformei. Pe lângă cele peste 2 milioane de vizualizări pe YouTube, difuzarea sa pe TVR a atras o audiență de 305.000 de telespectatori, a doua cea mai mare din acest an pentru postul public.

În paralel, Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei, a criticat și ea Recorder, iar Ion Cristoiu, citat de Realitatea, și-a exprimat nemulțumirea față de difuzarea documentarului pe TVR. Cu toate acestea, succesul materialului arată interesul crescut al publicului pentru subiectul abordat.

Conform HotNews.ro, documentarul „Justiție Capturată” continuă să genereze reacții puternice în spațiul public, reflectând tensiunile din scena politică românească și interesul publicului pentru investigațiile jurnalistice de impact.

