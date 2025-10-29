Vedetele și politicienii au sărit în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să își retragă propunerea: „Curățenia, în România politică, pare act de rebeliune”

Mai multe vedete și persoane publice au sărit în apărarea Oanei Gheorghiu (56 ani), care a fost propusă pentru funcția de vicepremier de către Ilie Bolojan. După ce auzit de propunerea primului ministru, Sorin Grindeanu a reacționat dur, susținând că această numire ar strica relațiile dintre România și SUA. Asta pentru că, în urmă cu ceva timp, a adus critici la adresa lui Donald Trump și a lui J.D. Vance.

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier de Ilie Bolojan

Cofondatoarea „Dăruiește Viață” Oana Gheorghiu a fost propusă de premierul Ilie Bolojan în funcția de vicepremier, a anunțat Guvernul. Propunerea merge mai departe către președintele Nicușor Dan, care trebuie să semneze în perioada următoare decretul de numire în funcție.

Premierul Ilie Bolojan a trimis marți Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de vicepremier, lăsat liber după demisia lui Dragoș Anastasiu.

„Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, a transmis Guvernul.

Citește și: Ce averi au Anca Alexandrescu, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, principalii candidați la Primăria Capitalei. Cine conduce topul financiar

Citește și: Sorin Grindeanu, apel către Ilie Bolojan pentru retragerea Oanei Gheorghiu din funcția de vicepremier. „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii!”

Reacția dură a lui Sorin Grindeanu

După ce premierul Ilie Bolojan a transmis propunerea numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur în mediul online, solicitându-i șefului Guvernului să își retragă imediat propunerea.

Acesta și-a motivat solicitarea ca o soluție „pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic”.

„Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii! De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent. Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a transmis Sorin Grindeanu.

Citește și: Anca Alexandrescu și-a anunțat în lacrimi candidatura la Primăria Capitalei: „Biroul meu va fi în stradă”

Citește și: Ștefania Szabo, medicul care a murit în camera de gardă, era în proces cu fostul soț, după divorț. Ce spun colegii tinerei

Tudor Chirilă, comparație între Oana Gheorghiu și Sorin Grindeanu

Printre vedetele care au decis să o susțină public pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier se află Tudor Chirilă. Artistul, care a fost alături de Oana atunci când a ridicat un spital pentru copiii bolnavi de cancer, a făcut o comparație între aceasta și Sorin Grindeanu, despre care spune că tot ce a făcut a fost să fure banii românilor.

„Oana Gheorghiu a construit din banii a peste 350000 de români și peste 7000 de companii un spital de oncologie pediatrică cu nouă niveluri și 140 de paturi”, și-a început el postarea de pe pagina sa de Facebook.

„Sorin Grindeanu a legalizat noaptea furtul din bani publici până la un prag de 200000 de lei stârnind proteste de stradǎ”, a continuat artistul.

Tudor Chirilă subliniază faptul că Oana Gheorghiu „a construit un spital modular în curtea spitalului Elias pentru tratamentul bolnavilor de Covid și un spital modular la Piatra Neamț după ce a ars secția ATI în 2020”, în timp ce liderul PSD „a zburat cu avioane private și a mers în vacanțe pe banii Nordis, un dezvoltator imobiliar cu sute de păgubiți”.

„Oana Gheorghiu a construit camere sterile și a renovat secții de oncologie pediatrică sau de adulți în București, Timișoara, Brașov”, continuă Tudor Chirilă cu realizările Oanei Gheorghiu.

„Sorin Grindeanu a publicat o carte fantomă care nu există în nicio bibliotecă din România. O carte fantomă”, a subliniat artistul.

„Oana Gheorghiu a ieșit în stradă de zeci de ori, alături de zeci de mii de români împotriva corupției și pentru stat de drept”, spune Tudor Chirilă, subliniind în același timp că „Sorin Grindeanu face parte din conducerea celui mai corupt partid din România, partidul cu cele mai multe acțiuni care au fragilizat statul de drept”

„Oana Gheorghiu a realizat proiecte de peste 43 de milioane de euro împreună cu echipa și colega sa de la Dăruiește Viață și cu ajutorul sutelor de mii de români și companii care au donat”, a mai scris el.

Tudor Chirilă a continuat atacul la adresa lui Sorin Grindeanu, arătând cum acesta „și-a dedicat activitatea politică partidului mafiot din care face parte și intereselor mafiei transpartinice. În prezent se ocupă cu subminarea guvernării/reformelor la care participă partidul său corupt și cu lobby pentru magistrații care se opun proiectului de reformă a pensiilor speciale”.

„În 2017 Departamentul de Stat American a criticat Ordonanța 13 ca fiind un pericol pentru statul de drept. Atunci Grindeanu era prim ministru. Si aveam un parteneriat strategic cu America, așa cum avem si acum. În logica în care Oana Gheorghiu nu ar trebui sǎ facǎ parte dintr-un guvern pentru cǎ pericliteazǎ relația cu administrația Trump (ai cǎrei membri Rubio şi Vance l-au beştelit mai grav ca Oana Gheorghiu când erau adversari), atunci nici Grindeanu nu ar trebui sǎ mai viseze la postul de prim ministru pentru cǎ a demonstrat cu prisosință prin atacurile la statul de drept din 2017 că a periclitat parteneriatul strategic”, a menționat artistul în mediul online.

„Rezumatul arată așa. Oana Gheorghiu reprezintă construcția, Grindeanu reprezintă corupția. Oana Gheorghiu a dat ceva uriaș comunității, Grindeanu are pe agendă doar clientela de partid. Oana Gheorghiu nu are nevoie s-o apăr eu, în spatele ei se află dragostea pentru oameni și sute de mii de donatori. Spitalul făcut de ea se vede, funcționează. Chiar și pentru cei ca Grindeanu. Pentru toți. Oana Gheorghiu a unit oameni. Muțumesc, Oana. You rock”, și-a încheiat Tudor Chirilă postarea.

Dan Teodorescu, mesaj dur adresat lui Sorin Grindeanu

La rîndul lui, Dan Teodorescu, solistul trupei TAXI, i-a transmis un mesaj lui Sorin Grindeanu.

„Domnule Grindeanu, alergiile nu prea se vindecă. Ştiți cum e, că şi dumneavoastră aveți. Adică, aşa cum unii dintre noi vor avea întotdeauna alergie la infamie, minciună şi hoție, aşa şi dumneavoastră veți avea alergie la integritate, onoare, oameni competenți şi cinstiți (în general) şi doamna Oana Gheorghiu (în special)”, a scris Dan teodorescu pe Facebook, unde a publicat o imagine de la protestul din 2017, când a fost dată OUG 13.

„N-o să credeți, da’ acum opt ani, fix după ce-am făcut poza de mai jos, au început să mi se dezlipească tălpile ghetelor. De la frig. Că, na, şi ghetele erau vechi, şi frigul era pătrunzător. Ce voiam să vă spun, domnule Grindeanu: mi-am luat ghete noi”, a subliniat ironic artistul.

Cristian Tudor Popescu aplaudă propunerea lui Ilie Bolojan

Și gazetarul Cristian Tudor Popescu a lăudat propunerea lui Ilie Bolojan în ceea ce o privește pe Oana Gheorghiu. Într-un mesaj distribuit pe rețelele sociale, acesta a explicat de ce această numire este atât de importantă pentru România.

„Cine este doamna Oana Gheorghiu, noul vicepremier al Guvernului României, numită de domnul Ilie Bolojan. Spitalul spațial. 22 martie 2023. Treaba mea este să stau cu capul băgat zi de zi, de-o viață, în dejecțiile României. Și să scriu despre ele. De aceea, când se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal. În spitalul „Dăruiește viață!” m-am simțit ca într-o navă spațială așezată pe pământ, în sudul Bucureștiului. Construit de la zero de ONG-ul cu același nume, înființat de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, spitalul de oncologie și radioterapie pentru copii bolnavi de cancer este finanțat din donații ale unor persoane fizice și juridice. Când s-a turnat fundația, donatorii au putut să-și pună niște gânduri pe hârtii îngropate într-o capsulă a timpului. Astăzi, după 4 ani, sunt 350.000 de donatori, fiecare după puteri”, a scris CTP.

În același timp, jurnalistul a explicat cum arată spitalul de dotările căruia vor beneficia numeroși copii cu probleme oncologice.

„Rațiunea pusă la baza construcției sună așa: „Pacientul trebuie să se simtă om și în spital, mai ales când e vorba de un copil. Și mai ales când e vorba de un copil cu cancer”. În spitalele românești, în special cele de stat, bolnavul nu mai e tratat ca un om, ci ca un număr. Viața lui se restrânge, marcată de suferință și izolare. Pe lângă boală, spitalul apasă și mai greu psihicul pacientului. Psihic care e considerat, în țările cu sistem de sănătate avansat, din ce în ce mai important pentru succesul unei terapii. Saloanele sunt concepute pentru unul sau doi copii, alături de care pot locui unul sau ambii părinți. Au grup sanitar propriu. Camerele pentru transplant, pentru o persoană, separate de exterior prin ecluze de presiune, au un perete de sticlă prin care copilul poate comunica vizual și auditiv, prin interfon, cu alți copii, aflați într-un salon de joacă, decorat cu plante stabilizate. Dacă nu se dorește contactul, peretele poate fi opacizat”, a povestit el.

„Există și o sală de proiecții cinematografice, spectacole și alte evenimente pentru copii și părinți. Pe acoperișul clădirii, unde este situată uzina care asigură electricitatea, căldura, aerisirea spitalului în regim închis (ferestrele nu se deschid, ceea ce e bine, la câtă poluare e în zonă), este prevăzut un spațiu pentru lunete și telescoape, un mic observator astronomic de unde copiii să poată privi stelele… Spațiile de terapie intensivă sunt, și ele, pentru o singură persoană. Materialul preponderent din care au fost făcute, ca și blocul operator, este sticla, rezistentă, opacă sau transparentă, și ușor de igienizat. Asistența operațiilor este puternic digitalizată, chirurgul fiind plasat în centrul unui agregat electronico-informatic de intervenție. Încăperile destinate personalului medical au uși albe, cele ale pacienților, uși galbene. E multă lumină, în toate culorile curcubeului. În septembrie ar trebui să vină primii pacienți. Parcă aștept să văd copii în costume spațiale, jucându-se de-a Star Trek…”, a mai scris Cristian Tudor Popescu.

Vlad Craioveanu, comentarii acide la adresa lui Sorin Grindeanu

Jurnalistul Vlad Craioveanu a comentat dur, într-o postare publicată astăzi, reacțiile politice generate de propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier.

„Când în sfârșit cineva cu mâinile curate este propus să spele puțin noroiul din politică, se aud guițuri din toate colțurile cotețului”, a scris Craioveanu, folosind o metaforă ce compară scena politică cu un coteț plin de porci deranjați de curățenie.

Jurnalistul a criticat în special intervenția lui Sorin Grindeanu, pe care o caracterizează drept „eternul administrator al bălții”. Potrivit lui Craioveanu, Grindeanu a afirmat că Oana Gheorghiu ar fi vorbit urât despre Donald Trump, ceea ce ar putea afecta relațiile României cu SUA.

„Pe bune, Sorine? Țara asta n-a avut curent în spitale, dar avem grijă de sentimentele unui miliardar din alt continent?”, a comentat Craioveanu.

El a subliniat că atunci când a făcut acele declarații, Oana Gheorghiu era un simplu cetățean, fără atribuții oficiale sau putere decizională în politica externă.

„Opinia ei nu doar că nu era greșită, dar nu avea nicio legătură cu politica oficială a României”, a explicat Vlad Craioveanu.

Jurnalistul a concluzionat cu o notă ironică despre modul în care cei curați și onești sunt percepuți în politica românească: „Într-o lume în care cei curați deranjează prin simplul fapt că miros a săpun, reacția asta e doar reflexul natural al porcului la detergent. Curățenia, în România politică, pare act de rebeliune. Și când rebelul are mopul în mână, porcul se simte atacat.”

Lucian Mîndruță: Nominalizarea Oanei Gheorghiu îi deranjează pe impostori, nu pe America

Jurnalistul Lucian Mîndruță a reacționat și el dur la cererea lui Sorin Grindeanu ca premierul Ilie Bolojan să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, pe motiv că aceasta ar putea afecta relațiile României cu Statele Unite.

„Eu zic că e un risc mult mai mare să ne strice relația cu impostorii care fac acum politica în România. Oamenii care caută funcții doar pentru ei, pentru setea lor de putere și pentru ceasuri scumpe”, a scris Mîndruță.

El subliniază că riscul real este afectarea relației cu cetățenii, care s-au obișnuit cu mentalitatea „a furat, dar a și făcut”.

„Păi cum, să vină cineva în frunte care doar… a făcut?”, a întrebat ironic jurnalistul.

Lucian Mîndruță a mers mai departe cu o notă satirică asupra situației generale din politica românească: „Cel mai mare risc e să strice relația divină a poporului român cu resemnarea, cu gândul veșnic «eu sunt mic, nu pot să fac nimic», cu egoismul, lenea și fatalismul”.

În final, el avertizează că o schimbare pozitivă în conducere ar putea deranja întreaga clasă politică actuală: „Domnule Bolojan, ce-ar urma după asta? Grindeanu la bandă, în fabrică? Baronul din Olt înapoi la tractor? Și toată clasa politică cu mâinile în buzunarele proprii, în loc de ale noastre? Doamne, ferește!”

George Simion, de partea lui Ilie Bolojan

Chiar și președintele AUR, George Simion, a lansat un atac la adresa lui Sorin Grindeanu, după solicitarea liderului PSD în ceea ce o privește pe Oana Gheorghiu. Simion consideră că Sorin Grindeanu şi PSD merită să dispară şi ”merită să fie taxaţi de români pentru aceste mojicii”.

Într-un clip postat pe TikTok, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a afirmat că Sorin Grindeanu este ”un penibil care a executat tot ce i s-a dat de-a lungul carierei sale”

„Dragi prieteni, când credeam că nu se poate mai penibil şi mai controlat şi mai sistem şi mai securist ca Marcel Ciolacu, iată că a apărut Sorin Grindeanu, acest penibil care a executat tot ce i s-a dat de-a lungul carierei sale. Şi acum e deranjat de Oana Gheorghiu, tipa cu Dăruieşte Viaţă ca să nu ocupe cumva funcţia de vicepremier, că periclitează relaţiile cu Statele Unite. Periclitează relaţiile cu Statele Unite, am o listă lungă de persoane, pornind de la ministrul de Externe, Oana Ţoiu, care a făcut nişte compromisuri, cu adevărat care o compromit pentru acea întâlnire scurtă cu Marco Rubio”, a afirmat preşedintele AUR.

De asemenea, George Simion susţine că relaţiile cu SUA sunt periclitate în primul rând chiar de Sorin Grindeanu.

„Dar cred că relaţiile cu Statele Unite, în primul rând le periclitează domnul Sorin Grindeanu, care a participat la anularea alegerilor. Sorine, so ce? Sorin, fii cuminte. Îl ai pe un penal acolo în funcţia de vicepremier. Îl cheamă Marian Neacşu. Îl cunoşti? Da, Sorine? Ăsta-i PSD-ul tău? Departe de mine să îi îndrăgesc pe cei care au sau nu au Statele Unite, pe Donald Trump, la inimă. Dar ce-i corect, e corect Şi eu sunt un om corect. Sorin Grindeanu şi acest PSD merită să dispară, merită să fie taxaţi de români pentru aceste mojicii. Unii suntem trumpişti, cum suntem noi de la AUR, alţii nu sunt trumpişti şi l-au criticat pe Donald Trump de-a lungul vremii”, a continuat el.

În același timp, George Simion i-a amintit lui Sorin Grindeanu că a călătorit cu avioanele plătite de Nordis.

„Dacă tot aţi făcut o coaliţie, nu te da fată virgină, Sorine, când tu te-ai coţăit cu toată lumea prin toate avioanele Nordis şi nu numai. Ar fi foarte bine dacă cei care au demnitate i-ar aminti lui Sorin Grindeanu ce blocuri a luat ca şpagă şi despre excursiile din Nordis şi dacă ar spune cei din coaliţie care o susţin pe Oana Gheorghiu, nu e cazul meu, totul despre acest escroc, acest infractor numit Sorin Grindeanu, liderul coaliţiei”, a mai declarat George Simion.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News