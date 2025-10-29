Sorin Grindeanu, apel către Ilie Bolojan pentru retragerea Oanei Gheorghiu din funcția de vicepremier. „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii!”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un apel public ferm către premierul Ilie Bolojan, solicitându-i să retragă propunerea de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Potrivit liderului social-democrat, această decizie ar putea afecta grav relația strategică a României cu Statele Unite ale Americii, într-un moment în care diplomația românească are nevoie de stabilitate și coerență.

Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan

Declarațiile lui Grindeanu au stârnit reacții în spațiul public, iar propunerea Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, a devenit un subiect de dezbatere intensă. În timp ce unii susțin competențele și implicarea civică ale acesteia, alții, precum liderul PSD, consideră că pozițiile publice exprimate anterior de Gheorghiu ar putea afecta imaginea României în fața partenerilor internaționali.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Sorin Grindeanu a avertizat că numirea Oanei Gheorghiu ar putea compromite relația cu partenerul transatlantic. „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii și să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată președintelui Nicușor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României”.

Grindeanu a subliniat că fiecare declarație publică iresponsabilă poate afecta interesele strategice ale României. „Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României”.

PSD cere consultare și regândirea demersului

Liderul PSD a criticat lipsa de consultare în procesul de nominalizare și a cerut regândirea urgentă a demersului instituțional. „Consider că un astfel de demers instituțional al domnului prim-ministru trebuie regândit urgent. Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD și să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român”.

Grindeanu a făcut referire și la contextul internațional, amintind că în Guvern există deja voci critice la adresa Administrației Trump. „Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută și credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de așteptat de toți românii!”.

Cine este Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu este o figură proeminentă în sectorul nonprofit din România, cunoscută mai ales pentru implicarea sa în proiecte de infrastructură medicală și reformă socială. În vârstă de 56 de ani, este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Este cofondatoare și, din februarie 2025, copreședintă a Asociației „Dăruiește Viață”, organizație care a devenit emblematică pentru inițiativele civice din domeniul sănătății.

Sub conducerea Oanei Gheorghiu, asociația a atras peste 100 de milioane de euro din donații private și a realizat proiecte de amploare, printre care se remarcă construirea primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, ridicat exclusiv din fonduri private. Gheorghiu este apreciată pentru activismul său constant, pentru campaniile de advocacy care au influențat politicile publice și pentru capacitatea de a mobiliza societatea civilă în jurul unor cauze esențiale.

