Ștefania Szabo, medicul care a murit în camera de gardă, era în proces cu fostul soț, după divorț. Ce spun colegii tinerei

Ștefania Szabo, directoarea medicală care a fost găsită fără viață în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău, trecea printr-un proces cu fostul soț, după ce a divorțat la începutul anului 2025. Totuși, colegii cadrului medical exclud varianta unui gest necugetat din partea fostului soț.

Ștefania Szabo, cadrul medical care a murit în camera de gardă, avea un proces cu fostul soț

Ștefania Szabo a fost găsită fără suflare în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău, spre șocul colegilor și a familiei.

Acum, ies la iveală noi detalii despre medic. Ștefania Szabo a împlinit 37 de ani pe 1 octombrie, iar la începtul anului, ea divorțase de fostul ei soț.

Cadrul medical a fost căsătorită cu un ofițer de poliție judiciară, de care a divorțat în luna februarie a anului acesta.

Citește și: Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Ștefania Szabo avea 37 de ani

Cei doi erau căsătoriți din 2019 și au divorțat de comun acord, la notar. Totuși, tânăra mai avea câteva lucruri de rezolvat, așa că a apelat la instanțele de judecată. Managerul spitalului unde Ștefania era director medical a spus că procesele îi provocau acesteia un stres foarte mare.

Tânăra și-a dat fostul soț în judecată cerând să revină la numele de dinainte de căsătorie. Totuși, cererea i-a fost anulată de judecători în iulie 2025. La rândul lui, fostul soț a acționat-o în instanța pentru recuperarea bunurilor aflate pe numele lui.

Divorțul s-a finalizat la notar pe 20 februarie 2025, dar fostul soț a vrut inventarierea bunurilor comune încă de la finalul lunii ianuarie.

Colegii doctoriței vorbesc despre epuizare

Colegii doctoriței Ștefania Szabo spun că tânăra se afla în Burnout și avea nevoie de o pauză, însă nu îi permitea timpul.

Citește și: Ultima fotografie cu Ștefania Szabo înainte să moară: „Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă”

„Trag un semnal de alarmă și vă rog din inimă să înțelegeți lucrul ăsta. E foarte important să găsim noi metode să ne apărăm de burnout. E foarte important să înțelegem când nu mai putem, să mergem la medicul de medicina muncii și să spunem lucrul ăsta. Eu nu mai pot. Mă simt obosit. Vin la serviciu și numai când vin la serviciu îmi crește tensiunea. Depinde și de noi să realizăm care ne sunt limitele”, a declarat o colegă.

Moartea Ștefaniei a șocat comunitatea medicală, iar cei care au lucrat cu ea spun că erau vizibile unele semne de epuizare.

„Au fost situații când am văzut-o pur și simplu sleită de puteri și am rugat-o să meargă acasă, să-și vadă și de sănătatea dumneaei. A spus „nu, eu rămân aici că am treabă, trebuie să intru în sală”! Va aparține întotdeauna acest spital”, a spus colega Ștefaniei Szabo.

Urmărește-ne pe Google News