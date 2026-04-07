Femeia care l-ar fi ucis pe medicul anestezist, filmată când a venit la locul crimei. Cum a fost prinsă la 5 zile după crimă

Femeia care l-ar fi ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu a fost văzută în timp ce intra în blocul în care a comis crima. Ea l-ar fi ucis pe bărbatul de 72 de ani și apoi ar fi incendiat apartamentul. Anchetatorii au prins-o la cinci zile după fapta comisă.
Bărbatul a fost atacat cu un cuțit, iar polițiștii criminaliști au stabilit că acesta prezenta urmele a nu mai puțin de 14 lovituri de cuțit. Mai mult, după ce a fost atacat, victima a fost incendiată în încercarea de a șterge urmele. Femeia a fost prinsă la cinci zile după ce medicul a fost ucis.
Menajera a fost filmată în timp ce venea la locul crimei, iar imaginile au fost înregistrate de camerele de supraveghere din apropierea blocului.
Mai mult, femeia a fost văzută și cu patru zile înainte de a face crima. În ziua fatidică pentru medic, femeia a ajuns la apartament pe la orele prânzului, iar din imagini se vede că purta un hanorac alb.
În plus, anchetatorii au descoperit că incendiul a fost provocat intenționat, după ce a avut loc crima, pentru a ascunde urmele atacului.
Poliția a început audierile persoanelor apropiate medicului, apoi au analizat camerele de supraveghere din zona blocului și urmele de pe ușa locuinței. Așa au descoperit că menajera a fost cea care ar fi înfăptuit crima.