Femeia care l-ar fi ucis pe medicul anestezist, filmată când a venit la locul crimei. Cum a fost prinsă la 5 zile după crimă

Femeia care l-ar fi ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu a fost văzută în timp ce intra în blocul în care a comis crima. Ea l-ar fi ucis pe bărbatul de 72 de ani și apoi ar fi incendiat apartamentul. Anchetatorii au prins-o la cinci zile după fapta comisă.

Cum a fost surprinsă femeia care l-ar fi ucis pe medicul anestezist

Cazul bărbatului ucis și apoi incendiat într-un apartament din Capitală a șocat întreaga țară. Se pare că cea care ar fi făcut gestul era chiar menajară bărbatului.

Femeia a fost prinsă după cinci zile, iar acum a fost făcută publică filmarea care arată momentul în care ea a ajuns în bloc și a comis crima.

Citește și: Detalii scandaloase în cazul medicului ucis și incendiat în București. Menajera lui ar fi recunoscut crima. Ce le-a povestit anchetatorilor

Bărbatul a fost atacat cu un cuțit, iar polițiștii criminaliști au stabilit că acesta prezenta urmele a nu mai puțin de 14 lovituri de cuțit. Mai mult, după ce a fost atacat, victima a fost incendiată în încercarea de a șterge urmele. Femeia a fost prinsă la cinci zile după ce medicul a fost ucis.

Menajera a fost filmată în timp ce venea la locul crimei, iar imaginile au fost înregistrate de camerele de supraveghere din apropierea blocului.

Mai mult, femeia a fost văzută și cu patru zile înainte de a face crima. În ziua fatidică pentru medic, femeia a ajuns la apartament pe la orele prânzului, iar din imagini se vede că purta un hanorac alb.

Citește și: Noi informații despre cazul medicului din București ucis. Concubina lui Cristian Staicu s-a prezentat la locul crimei. Ce a luat femeia din casă

După fapta îngrozitoare, femeia a vrut să își ascundă urmele și a părăsit locul faptei, după ce a provocat un incendiu.

Ulterior, ea a fost prinsă și reținută pentru 24 de ore cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În urma incendiului, 18 persoane au fost evacuate, iar 2 dintre ele au avut nevoie de îngrijiri medicale, în timp ce una a decedat.

După ce incendiul a fost stins, autoritățile au găsit victima înjunghiată în apartament.

Ce au descoperit medicii la autopsie

Cristian Staicu avea 72 de ani șuiera medic anestezist. Autopsia a relevat mai multe plăgi provocate cu o armă albă, în zone vitale, lucru care sugerează că moartea a fost violentă și deliberată.

Citește și: Un incendiu a scos la iveală o posibilă crimă în București. Un medic a fost găsit înjunghiat în propriul apartament

În plus, anchetatorii au descoperit că incendiul a fost provocat intenționat, după ce a avut loc crima, pentru a ascunde urmele atacului.

Poliția a început audierile persoanelor apropiate medicului, apoi au analizat camerele de supraveghere din zona blocului și urmele de pe ușa locuinței. Așa au descoperit că menajera a fost cea care ar fi înfăptuit crima.

