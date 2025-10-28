Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, a murit în timpul gărzii. Femeia de 37 de ani a fost găsită de colegii ei în camera de gardă, fără suflare.

Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, a murit în timpul gărzii

Ștefania Szabo intrase în gardă luni dimineață, 27 octombrie, și a participat, pe tura ei, la inaugurarea unei extinderi a secției de Pneumologie.

După ce nu a mai răspuns la telefon, colegii ei au intrat în camera de gardă, unde au găsit-o fără suflare, în jurul orei 6:00.

„Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”

Ștefania Szabo avea 37 de ani, pe care îi împlinise recent, pe data de 1 octombrie. Medicul chirurg ocupa funcția de director al Spitalului Județean Buzău din 2021.

„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente și diagnostice, ci și inimă, empatie și dorința de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, scria medicul pe Facebook, la începutul lunii septembrie.

