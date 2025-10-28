„Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”
Ștefania Szabo avea 37 de ani, pe care îi împlinise recent, pe data de 1 octombrie. Medicul chirurg ocupa funcția de director al Spitalului Județean Buzău din 2021.
„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente și diagnostice, ci și inimă, empatie și dorința de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, scria medicul pe Facebook, la începutul lunii septembrie.