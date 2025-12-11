Reacția lui Ilie Bolojan la ancheta Recorder: „Nu poţi fugi de răspundere”. Ce plan de acțiune are premierul

Reacția lui Ilie Bolojan după ancheta Recorder „Justiție capturată”
Ancheta Recorder „Justiție Capturată” a stârnit o emoție puternică în România, atrăgând atenția asupra problemelor din sistemul judiciar. Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție publică, promițând o analiză detaliată a situației.
Primul ministru a recunoscut, în cadrul podcastului „Friendly Fire” că nu a vizionat încă documentarul, dar a subliniat importanța acestuia: „Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o şi în seara asta, după ce-mi termin toate activităţile, o să mă uit”.
Premierul a evidențiat problema încrederii scăzute în sistemul judiciar: „Oamenii pur şi simplu nu au încredere nici în sistemul de justiţie.”
El a identificat două cauze principale: sentimentul de inechitate în serviciile oferite cetățenilor și percepția de nedreptate în cazurile mediatizate.
„În justiţie, când se prescriu anumite situaţii de care au apărut informaţii indubitabile, că sunt probleme serioase şi după care apare prescrierea sau sunt sentinţe care sunt date contradictoriu, percepţia de nedreptate este foarte puternică”, a explicat Ilie Bolojan.
Bolojan a confirmat că va avea o discuție cu actualul ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, despre mandatul său anterior la Justiție. El a subliniat însă că nu poate demite un ministru pentru activitățile din trecut, fără o răspundere directă identificată.
„Nu poţi fugi de răspundere legat de ce s-a întâmplat în această perioadă. Asta trebuie analizat la modul cinstit”, a afirmat premierul.
În același timp, Ilie Bolojan a recunoscut că domeniul justiției nu este zona sa de expertiză și a subliniat necesitatea colaborării cu specialiștii: „Voi dialoga cu cei care au soluţii, care vor să vină cu propuneri, pentru că zona de justiţie nu este zona mea de competenţă şi nu pot să vin cu soluţii directe, decât pe baza unor discuţii cu magistraţii, cu specialişti”.
Sursă foto: Facebook
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.