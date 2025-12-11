Reacția lui Ilie Bolojan la ancheta Recorder: „Nu poţi fugi de răspundere”. Ce plan de acțiune are premierul

Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție la ancheta Recorder „Justiție Capturată”. El a promis că va analiza documentarul împreună cu o echipă de consilieri juridici și Ministerul Justiției.

Reacția lui Ilie Bolojan după ancheta Recorder „Justiție capturată”

Ancheta Recorder „Justiție Capturată” a stârnit o emoție puternică în România, atrăgând atenția asupra problemelor din sistemul judiciar. Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție publică, promițând o analiză detaliată a situației.

Primul ministru a recunoscut, în cadrul podcastului „Friendly Fire” că nu a vizionat încă documentarul, dar a subliniat importanța acestuia: „Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o şi în seara asta, după ce-mi termin toate activităţile, o să mă uit”.

Premierul a evidențiat problema încrederii scăzute în sistemul judiciar: „Oamenii pur şi simplu nu au încredere nici în sistemul de justiţie.”

El a identificat două cauze principale: sentimentul de inechitate în serviciile oferite cetățenilor și percepția de nedreptate în cazurile mediatizate.

„În justiţie, când se prescriu anumite situaţii de care au apărut informaţii indubitabile, că sunt probleme serioase şi după care apare prescrierea sau sunt sentinţe care sunt date contradictoriu, percepţia de nedreptate este foarte puternică”, a explicat Ilie Bolojan.

Citește și: Nicușor Dan, prima reacție după ancheta Recorder despre sistemul judiciar românesc: „Soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție”

Citește și: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prima reacție după ancheta Recorder despre sistemul judiciar românesc: „Voi solicita să fie examinate mai explicit”

Planul de acțiune al premierului

Premierul a anunțat că va întreprinde mai multe acțiuni, după documentarul Recorder:

Studierea detaliată a documentarului

Analiza cu echipa de consilieri juridici și Ministerul Justiției

Dialog cu asociațiile de magistrați

„Ceea ce vă pot asigura că voi studia ceea ce apare acolo, voi face o analiză cu echipa de consilieri care sunt specializaţi pe juridic, cu cei din Ministerul Justiţiei”, a declarat Bolojan.

Citește și: Tudor Chirilă, mesaj dur după documentarul Recorder „Justiția capturată”: „O mână de ticăloși servește mafia din justiție”

Citește și: Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc: „Vreau să explic cui are urechi să audă și dorește să analizeze pertinent și obiectiv două situații halucinante”

Bolojan a confirmat că va avea o discuție cu actualul ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, despre mandatul său anterior la Justiție. El a subliniat însă că nu poate demite un ministru pentru activitățile din trecut, fără o răspundere directă identificată.

„Nu poţi fugi de răspundere legat de ce s-a întâmplat în această perioadă. Asta trebuie analizat la modul cinstit”, a afirmat premierul.

În același timp, Ilie Bolojan a recunoscut că domeniul justiției nu este zona sa de expertiză și a subliniat necesitatea colaborării cu specialiștii: „Voi dialoga cu cei care au soluţii, care vor să vină cu propuneri, pentru că zona de justiţie nu este zona mea de competenţă şi nu pot să vin cu soluţii directe, decât pe baza unor discuţii cu magistraţii, cu specialişti”.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News