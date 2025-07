Cristian Tudor Popescu, a comentat discursul lui George Simion de la moțiunea de cenzură. Ce spune despre repetiția obsesivă a liderului AUR: „Repetiția contează la oameni cu discernământ redus”

Cristian Tudor Popescu a comentat discursul pe care George Simion l-a rostit în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, în Parlament. Gazetarul a explicat de ce liderul AUR a rostit, în mod repetitiv, sintagma „cinci vicepremieri”, acesta susținând că procedeul vizează un anumit tip de electorat.

Cristian Tudor Popescu a comentat discursul lui George Simion din timpul moțiunii de cenzură

În cadrul unei intrvenții telefonice la postul B1 TV, Cristian Tudor Popescu a explicat că George Simion a avut un motiv pentru care a rostit, de numeroase ori, sintagma „cinci vicepremieri”, susținând că acest procedeu vizează „cetățenii slabi de minte”, electorat asupra căruia asemenea repetiții au efect, cu toate că, la prima vedere, ele pot părea ridicole.

„A rostit, am înțeles că s-a numărat de către presă, de vreo 25 de ori, «aveți 5 vicepremieri», «5 vicepremieri», «5 vicepremieri». Principiul este următorul, doamnă Chiriac, dacă eu vă spun acum așa: «Doamnă Laura Chiriac, vreau să vă spun ceva». Dumneavoastră considerați că am spus un lucru de bun simț și să vedeți ce vreau să spun. Dar eu după aceea vă spun, doamnă Laura Chiriac, «vreau să vă spun ceva». Dumeavoastră cădeți puțin pe gânduri, dar vă întrebați, poate a crezut domnul Popescu că eu nu pricep despre ce e vorba. Continui, eu, și în loc să vă spun ceva-ul ăla, vă spun, «doamnă Laura Chiriac, vreau să vă spun ceva». Deja la treia oară începeți să vă întrebați în legătură cu starea mea psihică. Când vă spun a patra oară, începeți să vă gândiți dacă nu cumva îmi bat joc de dumneavoastră”, i-a spus gazetarul moderatoarei.

„Și când vă spun a cincea oară, atunci vă gândiți așa: «Înseamnă că domn’ Popescu are o țintă, face ceva, repetiția asta o face cu un scop». Și așa este, am o țintă, pentru că am făcut operația asta. Un om construit, un om de bun simt, cu un anume grad de inteligență, reacționează așa cum v-am spus eu că veți reacționa dumneavoastră la repetiție. Un om cu un discernământ limitat, cu o cultură redusă, neinstruit, un astfel de om reacționează la a cincea repetiție, la a șasea: «ceva, ceva trebuie să fie». «Ceva, ceva e în neregulă!»”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

„Repetiția contează la oameni cu discernământ redus, slabi de minte, și sunt mulți în România, ca și în alte popoare, sunt un număr considerabil de cetățeni slabi de minte. Nu sunt eu antiromân și nepatrios dacă spun lucrul ăsta”, a subliniat CTP.

„Asupra acestor persoane pe care le vizează domnul Simion (repetițiile) au efect. Efectul este: «da, domnule, 5 vicepremieri, cât o costa chestia asta și ei ne iau nouă banii din salariu». Ca și cum în asta constă, că dacă nu ar mai fi cinci și ar fi unul s-ar rezolva problema”, a mai spus gazetarul.

Citește și: Cristian Tudor Popescu, revoltat din cauza injustiției din Justiție: „Nu știu cum ar putea premierul Bolojan să accepte acest jaf cu legea în mână”

Citește și: Reacția lui Nicușor Dan după ce Albert NBN a înjurat România la „Beach, Please!”: „Nu cred că trebuie…”

CTP, despre liderul AUR

Cristian Tudor Popescu a punctat faptul că, pentru el, George Simion este doar „reprezentantul atentatului la limba română”.

„Deocamdată, pentru mine (George Simion) este reprezentantul atentatului la limba română, care nu este pedepsit în țară noastră, nu există legi pentru a pedepsi așa ceva. Există însă acest obicei al politicienilor, nu numai al acestui Simion, l-a preluat de la alții – mulți, din toate partidele. Pluralul cuvântului schelet. «Scheleți». «Are scheleți în dulap». De-a lungul timpului, mi-l amintesc pe Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, care rostea acest cuvânt foarte des, precum și alții. Pluralul cuvântului schelet este schelete şi nu «scheleți». Poate că reuşesc în felul acesta să combat atentatul la limba română. E doar unul. Sunt cu zecile pe care le văd în fiecare zi, pe toate mediile de informare”, a mai spus jurnalistul.

Citește și: Cum se simte Ion Iliescu la mai bine de o lună de când e la Terapie Intensivă. Anunțul medicilor de la Spitalul Agrippa Ionescu

Citește și: Tudor Chirilă, mesaj pentru Nicușor Dan: „Aveți obligația să vă indignați”. Ce i-a transmis premierului Ilie Bolojan

Discursul lui George Simion rostit în Parlament s-a axat pe repetarea fecventă a numărului de vicepremieri ai Guvernului Bolojan, număr pus în contrast cu măsurile de austeritate adoptate de Executiv.

„Aveți 5 vicepremieri. Voi faceți apel la austeritate de la mame când aveți 5 vicepremieri. Cinci! (…) Ar trebui să suporte toți contribuabilii români nesimțirea voastră când aveți 5 vicepremieri. Faceți apel la unii să-și reducă voluntar indemnizațiile când aveți cinci vicepremieri. Foarte mulți dintre voi înțeleg absurdul situației, poate chiar și premierul care clamează austeritatea, care și-ar dori să nu existe 5 vicepremieri. Stă acolo lipsit de pârghii, șantajat știind că are «scheleți» în dulap”, a afirmat liderul AUR.

„Aveți în acest guvern care taie de la mame, de la studenți, de la pensionari, 5 vicepremieri (…) Voi faceți un apel la austeritate când aveți 5 vicepremieri? Unul de la USR, unul de la UDMR, unul de la PNL, unul de la PSD și unul de ăla mic de la Cotroceni”, a adăugat el.

Liderul AUR a anunțat că opoziția va mai depune moțiuni, simple sau de cenzură, cu fiecare ocazie pe care o va avea.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News