Tudor Chirilă, mesaj pentru Nicușor Dan: „Aveți obligația să vă indignați”. Ce i-a transmis premierului Ilie Bolojan

Tudor Chirilă le-a transmis un mesaj lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, după ce s-a anunțat primul pachet de măsuri financiare luat de noul Guvern. Artistul s-a arătat indignat de faptul că foștii conducători nu plătesc pentru situația în care au adus România, în timp ce actualul premier este arătat cu degetul pentru că încearcă să salveze țara de la colaps economic.

Tudor Chirilă, indignat că foștii premieri nu plătesc pentru situația economică a României

Tudor Chirilă îi acuză pe foștii premieri ai țării, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, precum și pe alți miniștri de finanțe, pentru situația economică actuală a României. Mai mult, artistul se arată indignat de faptul că aceștia îndrăznesc să comenteze față de măsurile de austeritate pe care actualul Guvern este nevoit să le ia, pentru a scoate țara din acest impas.

„În primul rând mi se pare incredibil că vinovații de dezmățul bugetar care acum ne îndatorează, în principal Marcel Ciolacu, Nicolae Ionel Ciucă – prim miniștri, Marcel Boloș și Adrian Câciu care au fost miniștri de finanțe, nu răspund în niciun fel, responsabilitatea lor e zero, ba mai mult scot acum capul și încep să latre că ei au lăsat țara ok. Băi frate, guvernul Ciolacu a cheltuit 60 de miliarde de euro din fondul de rezervă de două ori mai mult decât toate guvernele de la intrarea României în UE până în 2023. Adică în 15 ani. Ai link în comentarii la articolul complet. Deci când vorbim de măsurile de austeritate noi o să-i înjurăm pe mai mult pe ăia care le iau, nu pe ăia care ne-au adus în situația asta. Cum răspunde Ciolacu pentru dezmățul care ne aduce măsurile astea fiscale? Cum?”, și-a început Tudor Chirilă postarea de pa Facebook.

În continuare, acesta vorbește despre măsurile de austeritate care afectează românii.

„S-au aprobat modificările fiscale și multe dintre ele sunt inechitabile, nedrepte, mai ales dacă te uiți la mafia sinecuristă mufată la banii statului și care e bine mersi și greu de debranșat peste noapte de la privilegii, sinecuri și contracte cu statul. Și sunt făcute fără un studiu de impact bugetar real, pe genunchi. Numai că statul are nevoie de bani acum, că altminteri a avut grijă Ciolacu, Ciucă și USL să fim în pragul falimentului. Și trebuie să plătim acum”, a continuat Chirilă.

Artistul, supărat din cauza creșterii TVA-ului la cultură

Totodată, Tudor Chirilă s-a arătat deranjat de faptul că TVA la biletele pentru cultură a crescut de la 9 la 21%, în timp ce în domeniul horeca a crescut doar cu două procente.

„Cine plătește? Păi, plătește cine muncește. Cine ciordește, încasează. Pentru că în 35 de ani statul a desăvârșit un slogan: STATUL TAXEAZĂ, DAR NU COLECTEAZĂ. Una dintre măsurile nedrepte ne vizează și pe noi, artiștii. Bine, mă refer, la artiștii care și organizează concerte pe bilete. TVA-ul la bilete a crescut de la 9 la 21 la sută, astfel că taxele pe un bilet au ajuns 46% cu toate celelalte cotizări. Asta în timp ce la Horeca care e un sector cu o cifră de afaceri de 20 de ori mai mare decât industria de spectacole a crescut doar la 11%. Chiar și piața de carte e la 11% de la 9%, dar organizatorii de spectacole, nu. Deci principiul este să luăm mai mult de la ăia mai mici și mai puțin de la ăia mai mari? Se pare că da. Și e o listă lungă de inechități, dar nu intru în detalii că s-a vorbit mult pe tema asta, și am făcut documentare pe domeniul meu”, a explicat artistul.

Tudor Chirilă, despre votul acordat lui Nicușor Dan

Obișnuit cu comentariile răutăcioase din mediul online, Tudor Chirilă a preconizat că va fi criticat pentru faptul că l-a votat pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, moment în care a subliniat faptul că,dacă ar fi să aleagă din nou, ar pune ștampila pe același candidat.

„Primul comentariu pe care îl voi auzi e previzibil, păi, da, așa vă trebuie dacă i-ați votat. 1. Eu n-am votat mafia uselistă niciodată, 2. l-am votat pe Nicușor Dan și l-aș mai vota o dată în același context, dar asta nu înseamnă că o să tăcem din gură și o să ne uităm la ei ca la niște guru că nu suntem adepți într-o sectă suntem cetățeni. 3. Faptul că ai votat un candidat nu înseamnă că ți-ai pierdut dreptul de a-l critica și nici că greșelile lui sunt responsabilitatea ta. 4. să nu ne amăgim că orice alt prim ministru venea acum avea o baghetă magică și nu creștea taxe și impozite ca să reducă deficitul. Asta e vrăjeală bună de opoziție. Cifrele nu fac politică”, a subliniat el.

Tudor Chirilă, despre Ilie Bolojan

În același timp, Tudor Chirilă susține că, în momentul în care a acceptat funcția de premier al României în situația actuală, a fost de acord cu „o sinucidere politică”, candidând la „poziția de cel mai detestat din România”, asta din cauza măsurilor dure pe care trebuie să le ia.

„Și ajung la Bolojan. În primul rând eu îl respect pe Bolojan pentru rolul pe care și l-a asumat și-mi dau seama că e aproape o sinucidere politică. Adică omul candidează la poziția de cel mai detestat din România. Și în condițiile astea nu cred că a venit acolo cu o agendă personală de îmbogățire. Nu e cel mai bun moment pentru asta. Și nici alți doritori n-au fost. Chiar cred că vrea să pună un pic de ordine în statul român. Probabil nu are cum să iasă bine din chestia asta și este un miracol dacă rezistă în condițiile în care este destul de singur. Și s-a văzut asta la congresul PNL unde Bolojan se adresa unei săli în care vedeai mafioți și băieți care aprobau de formă și care, luați la bani mărunți, n-au cum să justifice averile alea barosane”, a mai scris Tudor Chirilă.

„Adică, pe bune, între vicepreședinții partidului e o doamnă Nicoleta Pauliuc, la care dacă citești câte terenuri are te plictisești, nelipsitul Predoiu ministru etern și frâna reformelor, mai era în sală și candidase primarul de la Chiajna cu opt mandate de primar șefu’ la oraș și deținător de multe terenuri în intravilan. Cred că toată caracatița asta a privilegiilor și contractelor cu statul din PSD-PNL se va activa și va bloca încercările de reformă administrativă și tăierile sinecurilor. Și atunci va fi rău pentru că frustrarea oamenilor cinstiți va crește. Dar probabil că Bolojan știe asta”, a completat artistul.

Tudor Chirilă, despre reforma pensiilor speciale

Totodată, artistul a vorbit și despre reforma pensiilor speciale, care, din punctul lui de vedere, este foarte importantă la momentul actual.

„Eu cred că reforma pensiilor speciale este mai ales o necesitate morală, înainte de a fi o necesitate financiară. Nu poți cere românilor să te sprijine și să-ți acorde încrederea, dar să nu te atingi de privilegiați. Oricum te-ai uita la asta pensiile speciale sunt o nedreptate față de alte categorii sociale din România, e o chestiune de inegalitate, cu atât mai mult cu cât justiția din România nu funcționează așa cum ar trebui, a pierdut lupta împotriva corupției, magistrații în marea lor majoritate au tăcut când legile justiției și codurile de procedură penală au fost măcelărite de PSD în parlament, după ce protestele noastre din stradă au eșuat cu celebrul dosar 10 august 2018 unde nu se întâmplă nimic. Sute de corupți au scăpat cu ajutorul modificărilor legislative din justiție sau cu ajutorul unor decizii CCR”, a explicat Tudor Chirilă.

„Dar hai să vedem o comparație cu Franța. Un magistrat în Franța poate ieși la pensie la 64 de ani, în România la 48 de ani. Pensia medie în România este de 5000 de euro net în 2024, în timp ce în Franța este de 3000 de euro net. Franța are în jur de 9500 de magistrați pensionari în timp ce România are doar 5600. Costul anual cu pensiile (estimare brută) este de 340 de milioane de euro, în România și 336 de milioane de euro în Franța. Deși Franța are un număr aproximativ dublu de magistrați pensionari, costul total anual este aproape egal cu cel din România, din cauza pensiilor mult mai mari în România. În România, pensia unui magistrat este de peste 5 ori mai mare decât salariul mediu. În Franța, abia o depășește. În plus, magistrații francezi contribuie semnificativ mai mult la sistem decât cei români. Dacă lucrurile rămân așa până în 2044 se dublează costul pensiilor magistraților depășind 3 miliarde lei/an”, a precizat acesta.

Tudor Chirilă, mesaj pentru Nicușor Dan

În cadrul aceleiași postări, Tudor Chirilă i-a transmis un mesaj lui Nicușor Dan, pe care îl îndeamnă să își exprime public dezaprobarea față de „jocurile PSD-PNL”.

„Privilegiile nedrepte ale unor categorii sociale cum ar fi pensiile speciale, salariile nesimțite din consiliile de administrație, bonusurile, toate formele de sinecurism trebuie tăiate, reformate. Dar va fi greu pentru că legile sunt de partea lor. Și pentru că asta nu e România onestă. Și ajung la Nicușor Dan. Domnule președinte, ați ajuns președinte pentru că o bună parte din România a votat împotriva extremismului, huliganismului, împotriva orientării pro-ruse și fals suveraniste, împotriva unui fals patriotism și a unui discurs al urii care a scindat România. Asta nu înseamnă că dumneavoastră printr-o prea fragilă implicare și prin lipsă de fermitate ar trebui să girați jocurile PSD-PNL”, a transmis artistul.

„Ca președinte care a promovat România onestă aveți obligația să vă indignați. Aveți obligația să comunicați public poziția față de numirea Liei Savonea (acest judecător megatoxic) la ÎCCJ și felul în care s-a organizat concursul, puteați să vă fi pronunțat public vis a vis de numirea lui Mihai Busuioc pe criterii de incompetență ca judecător CCR, apropo, felicitări pentru numirea dumneavoastră – Dacian Dragoș, aveți obligația să puneți presiune pe partidele corupte să se reformeze și puteți face asta COMUNICÂND pe teme de interes”, a subliniat artistul.

„Poate comunicarea nu e punctul dumneavoastră forte, dar puteți fi ajutat. Și nu, nu comunicați cu cetățenii acum. Aveți obligația să lămuriți ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie-decembrie 2024 cerând desecretizarea oricăror documente în CSAT care pot aduce lămuriri, vrem să știm ce au făcut cu adevărat serviciile, aveți obligația să faceți numiri competente și în interesul națiunii la șefia serviciilor secrete, aveți datoria să demarați discuțiile despre reforma legilor serviciilor secrete și trebuie să presați parlamentul să facă asta sau să inițiați modificări legislative pentru că se pare că serviciile secrete nu răspund în fața nimănui. Serviciile controlează partide, partidele controlează instituții, instituțiile eșuează în fața cetățenilor, game over. Îmi dau seama că este extrem de dificil să gestionezi toate problemele o dată, îmi dau seama că sunteți sub presiune, îmi dau seama că un echilibru politic înseamnă compromis, dar țara asta nu mai are timp. Și un singur compromis e inacceptabil: ăla cu corupția”, a mai spus Tudor Chirilă.

În încheierea postării sale, artistul l-a îndemnat pe Nicușor Dan să spună public dacă nu reușește să lupte contra „mafiei”.

„Aveți în ultimă instanță datoria să nu ajungeți un Emil Constantinescu. Și dacă simțiți că asta veți fi, că nu aveți pârghii, că mafia e prea mare și prea puternică, să ne spuneți din timp, nu să așteptați cinci ani pentru asta. Până la urmă ar fi și asta o formă de onestitate care derivă din sloganul dumneavoastră de campanie. Trebuie să vă grăbiți. Nu aruncați România în brațele extremismului, recuperați încrederea oamenilor în stat și fiți președintele tuturor”, a încheiat Tudor Chirilă.

