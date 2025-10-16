AUR atacă legea privind pensiile private la CCR. „Guvernul Bolojan fură banii munciți ai contribuabililor români!”

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat joi, 16 octombrie 2025, că va depune o sesizare la Curtea Constituțională a României (CCR) împotriva Legii privind plata pensiilor private, adoptată cu o zi înainte de Camera Deputaților. Formațiunea condusă de George Simion acuză că noua reglementare afectează grav drepturile contribuabililor și favorizează administratorii fondurilor private.

Ce prevede noua lege

Legea privind plata pensiilor private (PL-x nr. 320/2025), inițiată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, modifică modul în care românii pot retrage banii acumulați în Pilonul II și III. Concret, la momentul pensionării, beneficiarii vor putea retrage doar 30% din suma acumulată ca avans, iar restul va fi eșalonat pe o perioadă de minimum 8 ani. Excepție fac pacienții oncologici și persoanele cu economii sub un anumit prag, care vor putea retrage întreaga sumă într-o singură tranșă.

AUR: „O tentativă perfidă de confiscare a economiilor românilor”

Într-un comunicat oficial, AUR a transmis că legea este „o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciți ai contribuabililor români”. George Simion, liderul partidului, a declarat că „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din Pilonul II și III” și că adevărații beneficiari ai modificărilor sunt administratorii fondurilor, care vor încasa comisioane între 0,21% și 0,27%.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat pentru adoptare. În realitate, este o tentativă mascată de a redirecționa banii munciți ai românilor”, se mai arată în comunicatul formațiunii, potrivit HotNews.ro.

Reacții din mediul juridic

Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a comentat decizia AUR de a sesiza CCR, considerând-o „firească”. Acesta a explicat că pensia este un drept câștigat, iar statul nu poate modifica retroactiv condițiile de retragere a banilor fără a afecta încrederea contribuabililor. „Anterior, statul român a garantat cetățenilor posibilitatea de a-și retrage banii din fondurile de pensii private, iar acum condiționează acest drept”, a declarat Toader pentru Antena 3 CNN.

Legea a fost adoptată miercuri, 15 octombrie, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri. AUR a votat împotrivă și a anunțat imediat intenția de a contesta legea la CCR.

Sesizarea AUR va fi analizată de Curtea Constituțională în perioada următoare. În paralel, și Înalta Curte de Casație și Justiție a fost convocată joi, 16 octombrie, pentru a decide dacă va sesiza CCR în legătură cu aceeași lege. Dezbaterea publică este în plină desfășurare, iar tema pensiilor private devine tot mai sensibilă în contextul reformelor fiscale și sociale anunțate de Guvernul Bolojan.

